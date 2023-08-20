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  4. Кривцов и Месси. Стал известен состав Интер Майами на финал Кубка лиг
Major League Soccer
20 августа 2023, 03:40 | Обновлено 20 августа 2023, 05:27
144
0

Кривцов и Месси. Стал известен состав Интер Майами на финал Кубка лиг

Также в основе сыграют Жорди Альба и Серхио Бускетс

20 августа 2023, 03:40 | Обновлено 20 августа 2023, 05:27
144
0
Кривцов и Месси. Стал известен состав Интер Майами на финал Кубка лиг
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 20 августа, в 04:00 по Киеву начнется финал Кубка лиг, в котором сыграют американские «Нэшвилл» и «Интер Майами».

Тренеры определились с составами на игру. Украинец Сергей Кривцов, а также аргентинец Лионель Месси попали в стартовую одиннадцатку «Интера».

«Нэшвилл»: Паникко – Мур, Макнотон, Циммерман, Ловиц – Маккарти, Майл, Годой – Пико, Мухтар, Сарридж.

«Интер Майами»: Коллендер – Эдлин, Кривцов, Миллер, Альба – Арройо, Бускетс, Кремаски – Месси, Мартинес, Тейлор.

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Major League Soccer (MLS) Лионель Месси Сергей Кривцов Серхио Бускетс Жорди Альба Интер Майами Нэшвилл (MLS) стартовые составы
Источник Sport.ua
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