Кривцов и Месси. Стал известен состав Интер Майами на финал Кубка лиг
Также в основе сыграют Жорди Альба и Серхио Бускетс
Сегодня, 20 августа, в 04:00 по Киеву начнется финал Кубка лиг, в котором сыграют американские «Нэшвилл» и «Интер Майами».
Тренеры определились с составами на игру. Украинец Сергей Кривцов, а также аргентинец Лионель Месси попали в стартовую одиннадцатку «Интера».
«Нэшвилл»: Паникко – Мур, Макнотон, Циммерман, Ловиц – Маккарти, Майл, Годой – Пико, Мухтар, Сарридж.
«Интер Майами»: Коллендер – Эдлин, Кривцов, Миллер, Альба – Арройо, Бускетс, Кремаски – Месси, Мартинес, Тейлор.
Tonight’s @LeaguesCup Final Starting XI vs Nashville SC ⚽#NSHvMIA | 9PM ET | 📺#MLSSeasonPass on @AppleTV pic.twitter.com/jPlmVBzHuj— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 20, 2023
Final XI ⭐️ pic.twitter.com/QPKE3wSo1Q— Nashville SC (@NashvilleSC) August 20, 2023
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