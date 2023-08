Кривцов и Месси. Стал известен состав Интер Майами на финал Кубка лиг

Сегодня, 20 августа, в 04:00 по Киеву начнется финал Кубка лиг, в котором сыграют американские «Нэшвилл» и «Интер Майами».

Тренеры определились с составами на игру. Украинец Сергей Кривцов, а также аргентинец Лионель Месси попали в стартовую одиннадцатку «Интера».

«Нэшвилл»: Паникко – Мур, Макнотон, Циммерман, Ловиц – Маккарти, Майл, Годой – Пико, Мухтар, Сарридж.

«Интер Майами»: Коллендер – Эдлин, Кривцов, Миллер, Альба – Арройо, Бускетс, Кремаски – Месси, Мартинес, Тейлор.

Tonight’s @LeaguesCup Final Starting XI vs Nashville SC ⚽#NSHvMIA | 9PM ET | 📺#MLSSeasonPass on @AppleTV pic.twitter.com/jPlmVBzHuj