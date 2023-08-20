Нэшвилл – Интер Майами. Финал Кубка лиг с Кривцовым. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 20 августа в 04:00 финальный матч, который проходит в Нэшвилле
20 августа в 04:00 в Нэшвилле проходит финальный матч Кубка лиг, в котором встречаются «Нэшвилл» и «Интер Майами».
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Обе команды прошли всех своих соперников в плей-офф на пути к финальной игре.
За «Интер Майами» выступает украинский защитник Сергей Кривцов и звездное трио из Барселоны – Лионель Месси, Серхио Бускетс, Жорди Альба. Все они заявлены в основном составе.
Нэшвилл – Интер Майами. Финал Кубка лиг с Месси. Смотреть онлайн. LIVE
Плейер буде добавлен перед началом матча.
Стартовые составы команд
Tonight’s @LeaguesCup Final Starting XI vs Nashville SC ⚽#NSHvMIA | 9PM ET | 📺#MLSSeasonPass on @AppleTV pic.twitter.com/jPlmVBzHuj— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 20, 2023
Final XI ⭐️ pic.twitter.com/QPKE3wSo1Q— Nashville SC (@NashvilleSC) August 20, 2023
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