Нэшвилл – Интер Майами. Финал Кубка лиг с Кривцовым. Смотреть онлайн. LIVE

20 августа в 04:00 в Нэшвилле проходит финальный матч Кубка лиг, в котором встречаются «Нэшвилл» и «Интер Майами».

Обе команды прошли всех своих соперников в плей-офф на пути к финальной игре.

За «Интер Майами» выступает украинский защитник Сергей Кривцов и звездное трио из Барселоны – Лионель Месси, Серхио Бускетс, Жорди Альба. Все они заявлены в основном составе.

Нэшвилл – Интер Майами. Финал Кубка лиг с Месси. Смотреть онлайн. LIVE

Плейер буде добавлен перед началом матча.

Стартовые составы команд

Tonight’s @LeaguesCup Final Starting XI vs Nashville SC ⚽#NSHvMIA | 9PM ET | 📺#MLSSeasonPass on @AppleTV pic.twitter.com/jPlmVBzHuj