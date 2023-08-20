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Major League Soccer
20 августа 2023, 03:40 | Обновлено 20 августа 2023, 03:45
225
0

Нэшвилл – Интер Майами. Финал Кубка лиг с Кривцовым. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 20 августа в 04:00 финальный матч, который проходит в Нэшвилле

20 августа 2023, 03:40 | Обновлено 20 августа 2023, 03:45
225
0
Нэшвилл – Интер Майами. Финал Кубка лиг с Кривцовым. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

20 августа в 04:00 в Нэшвилле проходит финальный матч Кубка лиг, в котором встречаются «Нэшвилл» и «Интер Майами».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Обе команды прошли всех своих соперников в плей-офф на пути к финальной игре.

За «Интер Майами» выступает украинский защитник Сергей Кривцов и звездное трио из Барселоны – Лионель Месси, Серхио Бускетс, Жорди Альба. Все они заявлены в основном составе.

Нэшвилл – Интер Майами. Финал Кубка лиг с Месси. Смотреть онлайн. LIVE

Плейер буде добавлен перед началом матча.

Стартовые составы команд

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Источник Sport.ua
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