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Англия
17 августа 2023, 12:54 | Обновлено 17 августа 2023, 12:55
346
0

Арсенал стремится продлить контракт со своим капитаном

Продление контракта Мартина Эдегора является приоритетом

17 августа 2023, 12:54 | Обновлено 17 августа 2023, 12:55
346
0
Арсенал стремится продлить контракт со своим капитаном
ФК Арсенал. Мартин Эдегор

Лондонский «Арсенал» хочет в ближайшие недели продвинуться в переговорах по новому контракту атакующего полузащитника Мартина Эдегора, сообщает Фабрицио Романо. Продление контракта игрока сборной Норвегии является приоритетной целью до конца 2023 года.

Действующее соглашение капитана «пушкарей» действует до лета 2025 года, и он счастлив в клубе. Но «Арсенал» не хочет рисковать и оттягивать продление соглашения, поэтому готов предложить игроку контракт на улучшенных условиях уже сейчас.

В прошлом сезоне АПЛ 24-летний Мартин Эдегор вышел на поле в 37 матчах, отличившись в них 15 голами и 8 ассистами. Полузащитник стал лучшим бомбардиром команды в этом розыгрыше Премьер-лиги.

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Мартин Эдегор Арсенал Лондон продление контракта Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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