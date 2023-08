Надоело ждать: Вест Хэм отказался от трансфера Гарри Магуайра

30-летний центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр не перейдет в «Вест Хэм», сообщает издание The Guardian. Лондонский клуб слишком долго ждал англичанина, потому решил выйти из переговоров, хотя условия трансфера и личного контракта уже были согласованы.

Источник отмечает, что из-за выхода «МЮ» в Лигу Чемпионов Гарри получил существенное увеличение зарплаты. Конечно, такие деньги в «Вест Гэме» платить не могут, поэтому Гарри попросил манкунианцев выплатить ему 7 миллионов фунтов стерлингов, чтобы тот согласился на переход в состав «молотобойцев».

Теперь «Вест Гэм» рассмотрит другие варианты усиления центра защиты, в том числе пару защитников «Байера» – Джонатана Та и Одилона Коссону.

West Ham’s move for Harry Maguire off after they grow tired of waiting https://t.co/D4aukOd1DT