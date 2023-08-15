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  4. Надоело ждать: Вест Хэм отказался от трансфера Гарри Магуайра
Англия
15 августа 2023, 17:26 | Обновлено 15 августа 2023, 18:11
639
1

Надоело ждать: Вест Хэм отказался от трансфера Гарри Магуайра

Похоже, что дело в деньгах

15 августа 2023, 17:26 | Обновлено 15 августа 2023, 18:11
639
1
Надоело ждать: Вест Хэм отказался от трансфера Гарри Магуайра
Sky Sports. Гарри Магуайр

30-летний центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр не перейдет в «Вест Хэм», сообщает издание The Guardian. Лондонский клуб слишком долго ждал англичанина, потому решил выйти из переговоров, хотя условия трансфера и личного контракта уже были согласованы.

Источник отмечает, что из-за выхода «МЮ» в Лигу Чемпионов Гарри получил существенное увеличение зарплаты. Конечно, такие деньги в «Вест Гэме» платить не могут, поэтому Гарри попросил манкунианцев выплатить ему 7 миллионов фунтов стерлингов, чтобы тот согласился на переход в состав «молотобойцев».

Теперь «Вест Гэм» рассмотрит другие варианты усиления центра защиты, в том числе пару защитников «Байера» – Джонатана Та и Одилона Коссону.

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Гарри Магуайр Джонатан Та Вест Хэм Манчестер Юнайтед Байер трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги The Guardian
Источник The Guardian
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rozalievka
Это донный защитник! он просто ноль((
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