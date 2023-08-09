Манчестер Юнайтед продаст Магуайра за 35 миллионов евро
Защитник сборной Англии продолжит карьеру в «Вест Хэме»
«Вест Хэм» договорился с «Манчестер Юнайтед» по поводу трансфера центрального защитника сборной Англии Гарри Магуайра. Об этом сообщают британские СМИ.
По их информации, сумма трансфера составит 30 миллионов фунтов (34,8 миллиона евро). Клубы уже договорились между собой, сейчас идут переговоры «Вест Хэма» с самим игроком.
«Вест Хэм» также пытался подписать хавбека «Манчестер Юнайтед» Скотта Мактоминея, но аналогичное предложение «молотобойцев» в размере 30 миллионов фунтов было отклонено «Красными дьяволами».
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