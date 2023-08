Вест Хэм предложил Ман Юнайтед £30 млн за шотландца, но получил отказ

Английский клуб «Вест Хэм» предложил 30 миллионов фунтов стерлингов «Манчестер Юнайтед» за 26-летнего шотландского полузащитника Скотта Мактоминея.

Об этом сообщает Фабрицио Романо. По информации источника, это первый запрос «молотобойцев», который был отклонён «красными дьяволами».

Романо утверждает, что переговоры между клубами продолжаются. Также это касается и Гарри Магуайра.

В прошлом сезоне Скотт Мактоминей провёл 35 матча во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист.

