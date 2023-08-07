Вест Хэм предложил Ман Юнайтед £30 млн за шотландца, но получил отказ
«Красные дьяволы» отказались продавать Скотта Мактоминея
Английский клуб «Вест Хэм» предложил 30 миллионов фунтов стерлингов «Манчестер Юнайтед» за 26-летнего шотландского полузащитника Скотта Мактоминея.
Об этом сообщает Фабрицио Романо. По информации источника, это первый запрос «молотобойцев», который был отклонён «красными дьяволами».
Романо утверждает, что переговоры между клубами продолжаются. Также это касается и Гарри Магуайра.
В прошлом сезоне Скотт Мактоминей провёл 35 матча во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист.
Manchester United rejected £30m bid from West Ham for Scott McTominay. Up to West Ham whether they want to bid again or move on. 🚨🔴 #MUFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2023
Negotiations for Harry Maguire remain ongoing but not at advanced stages yet. pic.twitter.com/ds8FNo7kf7
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