Скотт МАКТОМИНЕЙ: «Будет очень интересно сыграть против Рэшфорда»

Хавбек сборной Шотландии Скотт Мактоминей поделился ожиданиями от матча против национальной команды Англии на Евро-2020.

«Киран Тирни - это тот футболист, на которого мы можем положиться. Мы нуждаемся в нем. Кроме всего прочего, он является лидером в нашем коллективе. Парни очень его уважают.

Будет очень интересно сыграть против Рэшфорда. Не могу дождаться этого противостояния. Хотя, конечно, ощущения будут необычные, поскольку мы росли бок о бок с восьми лет, вместе прошли академию «Манчестер Юнайтед». Будет весело встретиться завтра с ним на поле, оказавшись по разные стороны», - сказал Мактоминей.

Матч Англия – Шотландия состоится в пятницу, 18 июня. Начало в 22:00 по Киеву.