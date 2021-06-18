Скотт МАКТОМИНЕЙ: «Будет очень интересно сыграть против Рэшфорда»

Полузащитник сборной Шотландии – о предстоящем поединке с Англией

  • 18.06.2021 13:29
  • 151 просмотр
  • 0 комментариев
Скотт МАКТОМИНЕЙ: «Будет очень интересно сыграть против Рэшфорда»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Скотт Мактоминей

Хавбек сборной Шотландии Скотт Мактоминей поделился ожиданиями от матча против национальной команды Англии на Евро-2020.

«Киран Тирни - это тот футболист, на которого мы можем положиться. Мы нуждаемся в нем. Кроме всего прочего, он является лидером в нашем коллективе. Парни очень его уважают. 

Будет очень интересно сыграть против Рэшфорда. Не могу дождаться этого противостояния. Хотя, конечно, ощущения будут необычные, поскольку мы росли бок о бок с восьми лет, вместе прошли академию «Манчестер Юнайтед». Будет весело встретиться завтра с ним на поле, оказавшись по разные стороны», - сказал Мактоминей.

Матч Англия – Шотландия состоится в пятницу, 18 июня. Начало в 22:00 по Киеву.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — УЕФА

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности