Еще один молодой полузащитник отказал Ливерпулю

Бельгийский опорник «Саутгемптона» Ромео Лавия выбрал «Челси», а не «Ливерпуль», несмотря на то, что «красные» согласовали его трансфер за 60 миллионов фунтов, сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн.

«Ливерпуль» почти все лето вел переговоры по трансферу 19-летнего игрока, но в итоге решил переключиться на Мойсеса Кайседо, считая, что Ромео не стоит 50 миллионов фунтов стерлингов. Однако когда Кайседо выбрал «Челси», пришлось вернуться к варианту с бельгийцем, но он, похоже, больше не хочет играть в клубе из Мерсисайда.

