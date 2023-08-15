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Англия
15 августа 2023, 15:35 | Обновлено 15 августа 2023, 15:36
928
0

Еще один молодой полузащитник отказал Ливерпулю

Ромео Лавия хочет перейти в «Челси», а не в «Ливерпуль»

15 августа 2023, 15:35 | Обновлено 15 августа 2023, 15:36
928
0
Еще один молодой полузащитник отказал Ливерпулю
Getty Images/Global Images Ukraine. Ромео Лавия

Бельгийский опорник «Саутгемптона» Ромео Лавия выбрал «Челси», а не «Ливерпуль», несмотря на то, что «красные» согласовали его трансфер за 60 миллионов фунтов, сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн.

«Ливерпуль» почти все лето вел переговоры по трансферу 19-летнего игрока, но в итоге решил переключиться на Мойсеса Кайседо, считая, что Ромео не стоит 50 миллионов фунтов стерлингов. Однако когда Кайседо выбрал «Челси», пришлось вернуться к варианту с бельгийцем, но он, похоже, больше не хочет играть в клубе из Мерсисайда.

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Ромео Лавия Челси Ливерпуль Саутгемптон трансферы трансферы АПЛ Дэвид Орнштейн
Источник Twitter
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