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Англия
12 августа 2023, 03:12 | Обновлено 12 августа 2023, 03:14
47
0

Перейдёт в Челси? Ромео Лавия близок к смене клуба

19-летний бельгиец скоро перейдёт к пенсионерам

12 августа 2023, 03:12 | Обновлено 12 августа 2023, 03:14
47
0
Перейдёт в Челси? Ромео Лавия близок к смене клуба
Twitter. Ромео Лавия

19-летний бельгийский полузащитник Ромео Лавия может перейти из «Саутгемптона» в «Челси», сообщает Саша Тавольери.

Саутгемптон получил от синих официальное предложение. Святые могут продать Ромео за 50 миллионов фунтов стерлингов.

Ожидается, что «Ливерпуль» также может сделать предложение «святым», так как бельгиец предпочитает выступления за «красных».

Лавия в прошлом сезоне провёл 34 матча за «Саутгемптон» и забил 1 гол.

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Ромео Лавия трансферы АПЛ трансферы Челси Саутгемптон Ливерпуль Саша Тавольери Фабрицио Романо
Источник Sport.ua
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