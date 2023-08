Перейдёт в Челси? Ромео Лавия близок к смене клуба

19-летний бельгийский полузащитник Ромео Лавия может перейти из «Саутгемптона» в «Челси», сообщает Саша Тавольери.

Саутгемптон получил от синих официальное предложение. Святые могут продать Ромео за 50 миллионов фунтов стерлингов.

Ожидается, что «Ливерпуль» также может сделать предложение «святым», так как бельгиец предпочитает выступления за «красных».

Лавия в прошлом сезоне провёл 34 матча за «Саутгемптон» и забил 1 гол.

🇧🇪 🔵 Been told #ChelseaFC got an agreement on 50M£ with #SouthamptonFC on Romeo Lavia.

The Blues finally reached the values of the #SaintsFC & wants to bypass #LiverpoolFC on their priority target as they did on Caicedo. The Belgian midfielder has already told some of his… pic.twitter.com/ZFMAPbzzaI