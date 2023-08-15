Медицинское обследование пройдено. Когда Неймар станет игроком Аль-Хиляля?
Все документы между сторонами подписаны
31-летний бразильский форвард французского «ПСЖ» Неймар успешно прошел медицинское обследование в саудовском «Аль-Хиляле».
Об этом сообщает Фабрицио Романо. По информации источника, все документы между сторонами уже подписаны. Официальное о трансфере игрока будет объявлено в конце недели.
Ранее сообщалось, что Неймар заработает в «Аль-Хиляле» 250 млн евро за один год. За его трансфер клуб из Саудовской Аравии заплатит «ПСЖ» примерно 100 млн евро. Соглашение будет рассчитано на 2 года + включена опция продления контракта еще на 1 сезон.
«Аль-Хиляль» из Эр-Рияда тренирует португалец Жорже Жезус. Этим летом клуб подписал француза Калиду Кулибали, португальца Рубена Невеша, серба Сергея Милинковича-Савича, бразильца Малкома.
31-летний Неймар имеет контракт с «ПСЖ» сроком до июня 2025 года. В прошлом сезоне бразилец сыграл в 29 матчах, в которых забил 18 голов и сделал 17 ассистов.
Neymar Jr to Al Hilal, deal now signed! All documents are completed — and medical tests were also successfully passed earlier today 🔵🇸🇦— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2023
🛩️ Told Neymar is expected to travel to Saudi later this week, not on Tuesday per current plan.
Deal sealed, Ney joins Saudi league. pic.twitter.com/HpmTfMrrot
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