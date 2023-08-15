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  4. Медицинское обследование пройдено. Когда Неймар станет игроком Аль-Хиляля?
Саудовская Аравия
15 августа 2023, 08:15 |
691
0

Медицинское обследование пройдено. Когда Неймар станет игроком Аль-Хиляля?

Все документы между сторонами подписаны

15 августа 2023, 08:15 |
691
0
Медицинское обследование пройдено. Когда Неймар станет игроком Аль-Хиляля?
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

31-летний бразильский форвард французского «ПСЖ» Неймар успешно прошел медицинское обследование в саудовском «Аль-Хиляле».

Об этом сообщает Фабрицио Романо. По информации источника, все документы между сторонами уже подписаны. Официальное о трансфере игрока будет объявлено в конце недели.

Ранее сообщалось, что Неймар заработает в «Аль-Хиляле» 250 млн евро за один год. За его трансфер клуб из Саудовской Аравии заплатит «ПСЖ» примерно 100 млн евро. Соглашение будет рассчитано на 2 года + включена опция продления контракта еще на 1 сезон.

«Аль-Хиляль» из Эр-Рияда тренирует португалец Жорже Жезус. Этим летом клуб подписал француза Калиду Кулибали, португальца Рубена Невеша, серба Сергея Милинковича-Савича, бразильца Малкома.

31-летний Неймар имеет контракт с «ПСЖ» сроком до июня 2025 года. В прошлом сезоне бразилец сыграл в 29 матчах, в которых забил 18 голов и сделал 17 ассистов.

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Неймар Фабрицио Романо Аль-Хиляль ПСЖ трансферы трансферы Лиги 1
Источник Twitter
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