Из-за Мудрика? Стало известно, почему Челси отказался от подписания Неймара
Фабрицио Романо озвучил интересную версию
В это трансферное окно, как и в каждое летнее, есть много как и быстро закончившихся трансферов и таких, вокруг которых множество загадок.
К последним относится и переход бразильца Неймара из французского «ПСЖ». Сообщалось ранее, что он перейдет в «Барселону», также была информация о «Челси».
Но, похоже, трансфер в стан лондонцев не состоится. Инсайдер Фабрицио Романо сообщил интересные детали о причинах отказа «синих» от Неймара.
По его словам, «Челси"»отказался от подписания звездного бразильца, чтобы защитить имеющихся в клубе игроков атаки от конкуренции. В их числе и Михаил Мудрик, поскольку Неймар был бы его непосредственным конкурентом по позиции.
Как сообщалось ранее, теперь Неймар с большой долей вероятности продолжит карьеру в «Аль-Хиляле».
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