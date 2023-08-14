Из-за Мудрика? Стало известно, почему Челси отказался от подписания Неймара

В это трансферное окно, как и в каждое летнее, есть много как и быстро закончившихся трансферов и таких, вокруг которых множество загадок.

К последним относится и переход бразильца Неймара из французского «ПСЖ». Сообщалось ранее, что он перейдет в «Барселону», также была информация о «Челси».

Но, похоже, трансфер в стан лондонцев не состоится. Инсайдер Фабрицио Романо сообщил интересные детали о причинах отказа «синих» от Неймара.

По его словам, «Челси"»отказался от подписания звездного бразильца, чтобы защитить имеющихся в клубе игроков атаки от конкуренции. В их числе и Михаил Мудрик, поскольку Неймар был бы его непосредственным конкурентом по позиции.

Как сообщалось ранее, теперь Неймар с большой долей вероятности продолжит карьеру в «Аль-Хиляле».