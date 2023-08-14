Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Из-за Мудрика? Стало известно, почему Челси отказался от подписания Неймара
Англия
14 августа 2023, 21:35 | Обновлено 14 августа 2023, 21:56
1648
5

Из-за Мудрика? Стало известно, почему Челси отказался от подписания Неймара

Фабрицио Романо озвучил интересную версию

14 августа 2023, 21:35 | Обновлено 14 августа 2023, 21:56
1648
5
Из-за Мудрика? Стало известно, почему Челси отказался от подписания Неймара
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

В это трансферное окно, как и в каждое летнее, есть много как и быстро закончившихся трансферов и таких, вокруг которых множество загадок.

К последним относится и переход бразильца Неймара из французского «ПСЖ». Сообщалось ранее, что он перейдет в «Барселону», также была информация о «Челси».

Но, похоже, трансфер в стан лондонцев не состоится. Инсайдер Фабрицио Романо сообщил интересные детали о причинах отказа «синих» от Неймара.

По его словам, «Челси"»отказался от подписания звездного бразильца, чтобы защитить имеющихся в клубе игроков атаки от конкуренции. В их числе и Михаил Мудрик, поскольку Неймар был бы его непосредственным конкурентом по позиции.

Как сообщалось ранее, теперь Неймар с большой долей вероятности продолжит карьеру в «Аль-Хиляле».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Рекордный трансфер! Мойсес Кайседо стал футболистом Челси
Михаил МУДРИК: «Каждый матч АПЛ – это как Лига чемпионов»
Романо: Марко Арнаутович – игрок Интера
Неймар Челси Михаил Мудрик трансферы АПЛ Аль-Хиляль Фабрицио Романо
Источник
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В финале в Монреале Пегула быстро отправила соперницу искать свой флаг
Теннис | 14 августа 2023, 01:50 2
В финале в Монреале Пегула быстро отправила соперницу искать свой флаг
В финале в Монреале Пегула быстро отправила соперницу искать свой флаг

Самсонова играла без малейших шансов и взяла лишь один гейм в двух сетах

МУДРИК: Людям лучше судить кого-то, чем ставить себя на чье-то место
Футбол | 14 августа 2023, 16:33 17
МУДРИК: Людям лучше судить кого-то, чем ставить себя на чье-то место
МУДРИК: Людям лучше судить кого-то, чем ставить себя на чье-то место

Михаил Мудрик в интервью рассказал о давлении со стороны болельщиков

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Александрия
Футбол | 14.08.2023, 07:15
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Александрия
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Александрия
Шахтер – Александрия. Чигринский выйдет в основе
Футбол | 14.08.2023, 15:59
Шахтер – Александрия. Чигринский выйдет в основе
Шахтер – Александрия. Чигринский выйдет в основе
ВИДЕО. Украинец забил дебютный гол за Боруссию Дортмунд
Футбол | 14.08.2023, 14:08
ВИДЕО. Украинец забил дебютный гол за Боруссию Дортмунд
ВИДЕО. Украинец забил дебютный гол за Боруссию Дортмунд
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
PUMA
Как по мне все намного проще.Никто бы в здравом уме не заплатил бы в Европе 100 млн за 31 летнюю вечно травмированную звезду с дикой зарплатой 
Ответить
+3
Показать Скрыть 2 ответа
Camlann
Полная ерунда. Кто такой этот Неймар по сравнению с самим Мудриком? Какая там может между ними быть конкуренция? Мудрик, если кто не знает, круче самого Довбика. А тут Неймар какой-то.
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Burevestnik
Мудрик ще покаже себе навіть краще чим в соцмережах зі своїми відосами. 
Просто у нього ще не закінчилась адаптація, акліматизація, клубна внутрішня і зовнішня глядацька комунікація. 
Ще 2-3-4 місяці - і попре !!!   
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
15 минут для Мудрика. Челси и Ливерпуль снова сыграли вничью
15 минут для Мудрика. Челси и Ливерпуль снова сыграли вничью
13.08.2023, 20:34 50
Футбол
Турецкие СМИ: Шахтер требует от ФИФА отстранить Тете от футбола
Турецкие СМИ: Шахтер требует от ФИФА отстранить Тете от футбола
13.08.2023, 22:46 5
Футбол
Он мог стать героем. Какова оценка Мудрика за матч Челси против Ливерпуля?
Он мог стать героем. Какова оценка Мудрика за матч Челси против Ливерпуля?
13.08.2023, 21:55 5
Футбол
Ястремская оформила яркий камбэк в финале турнире в Польше и взяла титул
Ястремская оформила яркий камбэк в финале турнире в Польше и взяла титул
12.08.2023, 18:01 13
Теннис
Титул Ястремской, возвращение Возняцки, провал украинок в Монреале
Титул Ястремской, возвращение Возняцки, провал украинок в Монреале
14.08.2023, 07:00
Теннис
Сборная Украины досрочно вышла в плей-офф пре-квалификации на ОИ-2024
Сборная Украины досрочно вышла в плей-офф пре-квалификации на ОИ-2024
13.08.2023, 23:05
Баскетбол
Свитолина, Калинина и Костюк узнали первых соперниц на турнире в Цинциннати
Свитолина, Калинина и Костюк узнали первых соперниц на турнире в Цинциннати
12.08.2023, 17:43 4
Теннис
Фанаты Челси уничтожили Мудрика после игры с Ливерпулем
Фанаты Челси уничтожили Мудрика после игры с Ливерпулем
14.08.2023, 00:20 29
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем