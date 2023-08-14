Источник: Неймар подписал контракт с Аль-Хилялем

Нападающий парижского «ПСЖ» Неймар продолжит карьеру в клубе «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии, с которым он уже подписал контракт.

Неймар поставил свою подпись под соглашение по схеме «2+1».

Ранее сообщалось, что Неймар заработает в «Аль-Хиляле» 250 млн евро за один год. За его трансфер клуб из Саудовской Аравии заплатит «ПСЖ» примерно 100 млн евро.

«Аль-Хиляль» из Эр-Рияда тренирует португалец Жорже Жезус. Этим летом клуб подписал француза Калиду Кулибали, португальца Рубена Невеша, серба Сергея Милинковича-Савича, бразильца Малкома.

31-летний Неймар имеет контрактом с «ПСЖ» сроком до июня 2025 года. В прошлом сезоне бразилец сыграл в 29 матчах, в которых забил 18 голов и сделал 17 ассистов.