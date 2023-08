«Новый Тотти» возвращается в топ-чемпионаты

Английская «Астон Вилла» отправила турецкому «Галатасараю» официальное предложение по аренде атакующего полузащитника Николо Дзаньоло, сообщает Фабрицио Романо.

Источник отмечает, что сам игрок очень хочет присоединиться к коллективу Унаи Эмери. Также называются условия потенциальной аренды: 3 миллиона евро за саму аренду, 20 миллионов евро в качестве опции выкупа, 7 миллионов евро в виде возможных бонусов, плюс «вилланы» будут выплачивать 24-летнему итальянцу всю его зарплату.

Зимой 2023 года «Галатасарай» приобрел Дзаньоло у «Ромы» за 15 миллионов евро. За полгода Николо успел сыграть 11 матчей за турецкий клуб, в которых забил 5 голов и отдал 1 ассист.

Nicolò Zaniolo, insisting to join Aston Villa after official loan with option to buy clause submitted as revealed last week 🟣🔵 #AVFC



Villa hope to complete the agreement soon, already this week. pic.twitter.com/YKw6iRDE8b