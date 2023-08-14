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Англия
14 августа 2023, 12:39 | Обновлено 14 августа 2023, 12:55
302
0

«Новый Тотти» возвращается в топ-чемпионаты

Николо Дзаньоло стремится перейти в «Астон Виллу»

14 августа 2023, 12:39 | Обновлено 14 августа 2023, 12:55
302
0
«Новый Тотти» возвращается в топ-чемпионаты
Get Italian Football News. Николо Дзаньоло

Английская «Астон Вилла» отправила турецкому «Галатасараю» официальное предложение по аренде атакующего полузащитника Николо Дзаньоло, сообщает Фабрицио Романо.

Источник отмечает, что сам игрок очень хочет присоединиться к коллективу Унаи Эмери. Также называются условия потенциальной аренды: 3 миллиона евро за саму аренду, 20 миллионов евро в качестве опции выкупа, 7 миллионов евро в виде возможных бонусов, плюс «вилланы» будут выплачивать 24-летнему итальянцу всю его зарплату.

Зимой 2023 года «Галатасарай» приобрел Дзаньоло у «Ромы» за 15 миллионов евро. За полгода Николо успел сыграть 11 матчей за турецкий клуб, в которых забил 5 голов и отдал 1 ассист.

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Николо Дзаньоло Унаи Эмери Астон Вилла Галатасарай трансферы трансферы АПЛ аренда игрока Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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