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Украина. Премьер лига
20 мая 2024, 22:20 | Обновлено 20 мая 2024, 22:29
442
0

Динамо ведет переговоры с колумбийским вингером из чемпионата Австралии

Контракт Анхеля Торреса с австралийским клубом действует до лета 2024 года

20 мая 2024, 22:20 | Обновлено 20 мая 2024, 22:29
442
0
Динамо ведет переговоры с колумбийским вингером из чемпионата Австралии
Twitter. Анхель Торрес

Киевское «Динамо» ведет переговоры о подписании колумбийского вингера Анхеля Торреса, информирует журналист Игорь Цыганык.

24-летний полузащитник выступает за австралийский «Сентрал Кост Маринерс».

Контракт Анхеля Торреса с австралийским клубом действует до лета 2024 года.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 450 тысяч евро.

В текущем сезоне чемпионата Австралии Торрес провел 23 матч, в которых забил 15 голов.

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Сентрал Кост Маринерс Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ чемпионат Австралии по футболу Игорь Цыганык
Николай Степанюк Источник: Циганик LIVE
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