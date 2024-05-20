Динамо ведет переговоры с колумбийским вингером из чемпионата Австралии

Киевское «Динамо» ведет переговоры о подписании колумбийского вингера Анхеля Торреса, информирует журналист Игорь Цыганык.

24-летний полузащитник выступает за австралийский «Сентрал Кост Маринерс».

Контракт Анхеля Торреса с австралийским клубом действует до лета 2024 года.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 450 тысяч евро.

В текущем сезоне чемпионата Австралии Торрес провел 23 матч, в которых забил 15 голов.