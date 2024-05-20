Украина. Премьер лига20 мая 2024, 22:20 | Обновлено 20 мая 2024, 22:29
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Динамо ведет переговоры с колумбийским вингером из чемпионата Австралии
Контракт Анхеля Торреса с австралийским клубом действует до лета 2024 года
20 мая 2024, 22:20 | Обновлено 20 мая 2024, 22:29
442
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Киевское «Динамо» ведет переговоры о подписании колумбийского вингера Анхеля Торреса, информирует журналист Игорь Цыганык.
24-летний полузащитник выступает за австралийский «Сентрал Кост Маринерс».
Контракт Анхеля Торреса с австралийским клубом действует до лета 2024 года.
Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 450 тысяч евро.
В текущем сезоне чемпионата Австралии Торрес провел 23 матч, в которых забил 15 голов.
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