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  4. Динамо интересуется результативным вингером из чемпионата Австралии
Украина. Премьер лига
03 апреля 2024, 18:55 |
196
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Динамо интересуется результативным вингером из чемпионата Австралии

За Анхелем Торресом следят не только киевляне, но и клубы Чемпионшипа, а также «Ризеспор»

03 апреля 2024, 18:55 |
196
0
Динамо интересуется результативным вингером из чемпионата Австралии
Getty Images/Global Images Ukraine. Анхель Торрес

Киевский футбольный клуб «Динамо» заинтересован в подписании 23-летнего колумбийского вингера Анхеля Торреса, который выступает за австралийский «Сентрал Кост Маринерс».

Об этом сообщает журналист Маттео Моррето в своем Twitter. По информации источника, подписать Торреса хочет также и турецкий «Ризеспор».

Кроме того, в последнее время на Анхеля нацелились представители английского Чемпионшипа.

Контракт Анхеля Торреса с «Сентрал Кост Маринерс» заканчивается летом 2024 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 450 тысяч евро.

В текущем сезоне чемпионата Австралии Торрес провел 21 матч, в которых забил 12 голов и сделал 3 результативные передачи.

Клуб «Сентрал Кост» совсем недавно был одной из главных тем обсуждения в СМИ благодаря матчу против «Сиднея». При счете 0:3 на 29-й минуте первого тайма вратарь «Сентрал Кост Маринерс» допустил ошибку, не сумев обработать мяч возле собственных ворот. Игроку «Сиднея» не оставалось ничего, кроме как забить в пустые ворота с нескольких метров, но Патрик Вуд пробил рядом со штангой. Момент оценили в 0.98(xG).

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Источник: бразильский Интернасьонал разорвал контракт с экс-игроком Динамо
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Ризеспор Сентрал Кост Маринерс Динамо Киев Чемпионшип трансферы трансферы УПЛ
Источник Twitter
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