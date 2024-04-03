Динамо интересуется результативным вингером из чемпионата Австралии

Киевский футбольный клуб «Динамо» заинтересован в подписании 23-летнего колумбийского вингера Анхеля Торреса, который выступает за австралийский «Сентрал Кост Маринерс».

Об этом сообщает журналист Маттео Моррето в своем Twitter. По информации источника, подписать Торреса хочет также и турецкий «Ризеспор».

Кроме того, в последнее время на Анхеля нацелились представители английского Чемпионшипа.

Контракт Анхеля Торреса с «Сентрал Кост Маринерс» заканчивается летом 2024 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 450 тысяч евро.

В текущем сезоне чемпионата Австралии Торрес провел 21 матч, в которых забил 12 голов и сделал 3 результативные передачи.

Клуб «Сентрал Кост» совсем недавно был одной из главных тем обсуждения в СМИ благодаря матчу против «Сиднея». При счете 0:3 на 29-й минуте первого тайма вратарь «Сентрал Кост Маринерс» допустил ошибку, не сумев обработать мяч возле собственных ворот. Игроку «Сиднея» не оставалось ничего, кроме как забить в пустые ворота с нескольких метров, но Патрик Вуд пробил рядом со штангой. Момент оценили в 0.98(xG).