Динамо интересуется результативным вингером из чемпионата Австралии
За Анхелем Торресом следят не только киевляне, но и клубы Чемпионшипа, а также «Ризеспор»
Киевский футбольный клуб «Динамо» заинтересован в подписании 23-летнего колумбийского вингера Анхеля Торреса, который выступает за австралийский «Сентрал Кост Маринерс».
Об этом сообщает журналист Маттео Моррето в своем Twitter. По информации источника, подписать Торреса хочет также и турецкий «Ризеспор».
Кроме того, в последнее время на Анхеля нацелились представители английского Чемпионшипа.
Контракт Анхеля Торреса с «Сентрал Кост Маринерс» заканчивается летом 2024 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 450 тысяч евро.
В текущем сезоне чемпионата Австралии Торрес провел 21 матч, в которых забил 12 голов и сделал 3 результативные передачи.
Клуб «Сентрал Кост» совсем недавно был одной из главных тем обсуждения в СМИ благодаря матчу против «Сиднея». При счете 0:3 на 29-й минуте первого тайма вратарь «Сентрал Кост Маринерс» допустил ошибку, не сумев обработать мяч возле собственных ворот. Игроку «Сиднея» не оставалось ничего, кроме как забить в пустые ворота с нескольких метров, но Патрик Вуд пробил рядом со штангой. Момент оценили в 0.98(xG).
El extremo derecho colombiano (2000) Ángel Torres, actualmente en el Central Coast australiano, está listo para regresar a Europa.— Matteo Moretto (@MatteMoretto) April 1, 2024
Dynamo Kyïv está muy interesado en él, pero en las últimas semanas ha llegado una oferta del Rizespor y también ha habido sondeos de la…
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