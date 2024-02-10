ВИДЕО. 0.98 xG. Промах века в чемпионате Австралии, который вас поразит
Патрик Вуд сделал практически невозможное
В матче 16 тура чемпионата Австралии между «Сентрал Кост Маринерс» и «Сиднеем» произошел эпичный эпизод.
При счете 0:3 на 29-й минуте первого тайма вратарь «Сентрал Кост Маринерс» допустил чудовищную ошибку, не сумев обработать мяч возле собственных ворот. Игроку «Сиднея» не оставалось ничего, кроме как забить в пустые ворота с нескольких метров, но Патрик Вуд каким-то непостижимым образом пробил рядом со штангой.
Отметим, что этот момент оценили в 0.98(xG).
В комментариях под видео один из болельщиков написал, что если был эквивалент премии Пушкаша за самые эпичные промахи сезона, то Вуд должен был бы взять главный приз.
A miss worth 0.98(xG) 🫣pic.twitter.com/F2x78UQE41— The xG Philosophy (@xGPhilosophy) February 10, 2024
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