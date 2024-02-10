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10 февраля 2024, 16:04 |
536
0

ВИДЕО. 0.98 xG. Промах века в чемпионате Австралии, который вас поразит

Патрик Вуд сделал практически невозможное

10 февраля 2024, 16:04 |
536
0
ВИДЕО. 0.98 xG. Промах века в чемпионате Австралии, который вас поразит
Getty Images/Global Images Ukraine. Патрик Вуд (в белой футболке)

В матче 16 тура чемпионата Австралии между «Сентрал Кост Маринерс» и «Сиднеем» произошел эпичный эпизод.

При счете 0:3 на 29-й минуте первого тайма вратарь «Сентрал Кост Маринерс» допустил чудовищную ошибку, не сумев обработать мяч возле собственных ворот. Игроку «Сиднея» не оставалось ничего, кроме как забить в пустые ворота с нескольких метров, но Патрик Вуд каким-то непостижимым образом пробил рядом со штангой.

Отметим, что этот момент оценили в 0.98(xG).

В комментариях под видео один из болельщиков написал, что если был эквивалент премии Пушкаша за самые эпичные промахи сезона, то Вуд должен был бы взять главный приз.

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Сентрал Кост Маринерс Сидней чемпионат Австралии по футболу видео
Источник Sport.ua
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