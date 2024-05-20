Саудовская Аравия. Команда Мареза и Кессье разгромила соперника
Аль-Ахли Джидда фактически гарантировал себе третье место
В Саудовской Аравии завершились матчи 32-го тура местной Про-лиги.
«Аль-Ахли Джидда» дома разобрался уверенно с «Абхой». Они забили сопернику 5 голов. Стоит обратить внимание на голы Рияда Мареза и Франка Кессье, они также записали себе в актив по результативной передачи. Роберто Фирмино сыграл весь матч, но результативными действиями не отметился.
«Аль-Таавун» минимально одолел «Аль-Шабаб». «Аль-Рияд» на выезде не сумел обыграть «Аль-Хазем», который уже вылетел.
Чемпионат Саудовской Аравии. 32-й тур.
Аль-Ахли Джидда – Абха – 5:1
Голы: Аль-Бурайкан (9), Аль-Джохани (45+1), Альнабит (72), Марез (85), Кессье (87) – Менди (90+1, автогол)
Аль-Хазем – Аль-Рияд – 1:1
Голы: Рикардо (90+8) – Виллеман (50, автогол)
Аль-Таавун – Аль-Шабаб – 1:0
Гол: Педро (52, пенальти)
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Аль-Хиляль
|32
|29
|3
|0
|96 - 21
|90
|2
|Аль-Наср Эр-Рияд
|32
|25
|3
|4
|94 - 38
|78
|3
|Аль-Ахли Джидда
|32
|18
|7
|7
|66 - 35
|61
|4
|Аль-Таавун
|32
|15
|10
|7
|49 - 34
|55
|5
|Аль-Иттихад
|32
|15
|6
|11
|57 - 49
|51
|6
|Аль-Иттифак
|32
|11
|12
|9
|42 - 33
|45
|7
|Аль-Фейха
|32
|11
|10
|11
|43 - 50
|43
|8
|Аль-Фатех
|32
|11
|9
|12
|53 - 51
|42
|9
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|32
|11
|8
|13
|42 - 39
|41
|10
|Дамак
|32
|10
|10
|12
|42 - 40
|40
|11
|Аль-Халидж
|32
|9
|10
|13
|34 - 43
|37
|12
|Аль-Раед
|32
|9
|8
|15
|40 - 48
|35
|13
|Аль-Вахда Мекка
|32
|10
|5
|17
|43 - 57
|35
|14
|Аль-Рияд
|32
|7
|10
|15
|29 - 54
|31
|15
|Аль-Таи
|32
|8
|7
|17
|33 - 59
|31
|16
|Аль-Ахдуд
|32
|8
|5
|19
|30 - 51
|29
|17
|Абха
|32
|8
|5
|19
|35 - 84
|29
|18
|Аль-Хазм
|32
|3
|12
|17
|31 - 73
|21
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