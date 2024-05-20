Саудовская Аравия. Команда Мареза и Кессье разгромила соперника

В Саудовской Аравии завершились матчи 32-го тура местной Про-лиги.

«Аль-Ахли Джидда» дома разобрался уверенно с «Абхой». Они забили сопернику 5 голов. Стоит обратить внимание на голы Рияда Мареза и Франка Кессье, они также записали себе в актив по результативной передачи. Роберто Фирмино сыграл весь матч, но результативными действиями не отметился.

«Аль-Таавун» минимально одолел «Аль-Шабаб». «Аль-Рияд» на выезде не сумел обыграть «Аль-Хазем», который уже вылетел.

Чемпионат Саудовской Аравии. 32-й тур.

Аль-Ахли Джидда – Абха – 5:1

Голы: Аль-Бурайкан (9), Аль-Джохани (45+1), Альнабит (72), Марез (85), Кессье (87) – Менди (90+1, автогол)

Аль-Хазем – Аль-Рияд – 1:1

Голы: Рикардо (90+8) – Виллеман (50, автогол)

Аль-Таавун – Аль-Шабаб – 1:0

Гол: Педро (52, пенальти)