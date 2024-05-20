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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Ахли Джидда
18.05.2024 21:00 – FT 5 : 1
Абха
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Саудовская Аравия
20 мая 2024, 23:37 | Обновлено 20 мая 2024, 23:43
122
0

Саудовская Аравия. Команда Мареза и Кессье разгромила соперника

Аль-Ахли Джидда фактически гарантировал себе третье место

20 мая 2024, 23:37 | Обновлено 20 мая 2024, 23:43
122
0
Саудовская Аравия. Команда Мареза и Кессье разгромила соперника
x.com/ALAHLI_FCEN

В Саудовской Аравии завершились матчи 32-го тура местной Про-лиги.

«Аль-Ахли Джидда» дома разобрался уверенно с «Абхой». Они забили сопернику 5 голов. Стоит обратить внимание на голы Рияда Мареза и Франка Кессье, они также записали себе в актив по результативной передачи. Роберто Фирмино сыграл весь матч, но результативными действиями не отметился.

«Аль-Таавун» минимально одолел «Аль-Шабаб». «Аль-Рияд» на выезде не сумел обыграть «Аль-Хазем», который уже вылетел.

Чемпионат Саудовской Аравии. 32-й тур.

Аль-Ахли Джидда – Абха – 5:1

Голы: Аль-Бурайкан (9), Аль-Джохани (45+1), Альнабит (72), Марез (85), Кессье (87) – Менди (90+1, автогол)

Аль-Хазем – Аль-Рияд – 1:1

Голы: Рикардо (90+8) – Виллеман (50, автогол)

Аль-Таавун – Аль-Шабаб – 1:0

Гол: Педро (52, пенальти)

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Аль-Хиляль 32 29 3 0 96 - 21 90
2 Аль-Наср Эр-Рияд 32 25 3 4 94 - 38 78
3 Аль-Ахли Джидда 32 18 7 7 66 - 35 61
4 Аль-Таавун 32 15 10 7 49 - 34 55
5 Аль-Иттихад 32 15 6 11 57 - 49 51
6 Аль-Иттифак 32 11 12 9 42 - 33 45
7 Аль-Фейха 32 11 10 11 43 - 50 43
8 Аль-Фатех 32 11 9 12 53 - 51 42
9 Аль-Шабаб Эр-Рияд 32 11 8 13 42 - 39 41
10 Дамак 32 10 10 12 42 - 40 40
11 Аль-Халидж 32 9 10 13 34 - 43 37
12 Аль-Раед 32 9 8 15 40 - 48 35
13 Аль-Вахда Мекка 32 10 5 17 43 - 57 35
14 Аль-Рияд 32 7 10 15 29 - 54 31
15 Аль-Таи 32 8 7 17 33 - 59 31
16 Аль-Ахдуд 32 8 5 19 30 - 51 29
17 Абха 32 8 5 19 35 - 84 29
18 Аль-Хазм 32 3 12 17 31 - 73 21
Полная таблица

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чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Ахли Джидда Абха Аль-Хазем Аль-Рияд Аль-Таавун Аль-Шабаб
Руслан Травкин
Руслан Травкин Sport.ua
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