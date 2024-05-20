В Динамо определили лучшего игрока матча против Кривбасса

Уболівальники «Динамо» в клубних соцмережах брали найкращого гравця матчу 29-го туру УПЛ, в якому кияни вдома приймали «Кривбас» з Кривого Рогу.

Переважна більшість респондентів (63%) обрала гравцем матчу автора другого голу півзахисника Миколу Шапаренка.

Далі в опитуванні йдуть воротар Георгій Бущан (12%) та нападник Владислав Ванат, який забив перший м'яч у поєдинку з пенальті (по 9%). Наступну позицію посів вінгер Андрій Ярмоленко (7%).

«Динамо» перемогло криворізьку команду з рахунком 3:1 завдяки голам Ваната (з пенальті), Шапаренка та Дубінчака. У складі «Кривбаса» відзначився Твердохліб.