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Украина. Премьер лига
20 мая 2024, 21:23 | Обновлено 20 мая 2024, 21:30
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0

В Динамо определили лучшего игрока матча против Кривбасса

Лучшим игроком назван хавбек Николай Шапаренко, автор второго гола

20 мая 2024, 21:23 | Обновлено 20 мая 2024, 21:30
502
0
В Динамо определили лучшего игрока матча против Кривбасса
ФК Динамо. Николай Шапаренко

Уболівальники «Динамо» в клубних соцмережах брали найкращого гравця матчу 29-го туру УПЛ, в якому кияни вдома приймали «Кривбас» з Кривого Рогу.

Переважна більшість респондентів (63%) обрала гравцем матчу автора другого голу півзахисника Миколу Шапаренка.

Далі в опитуванні йдуть воротар Георгій Бущан (12%) та нападник Владислав Ванат, який забив перший м'яч у поєдинку з пенальті (по 9%). Наступну позицію посів вінгер Андрій Ярмоленко (7%).

«Динамо» перемогло криворізьку команду з рахунком 3:1 завдяки голам Ваната (з пенальті), Шапаренка та Дубінчака. У складі «Кривбаса» відзначився Твердохліб.

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Названы претенденты на лучшего игрока и тренера 29-го тура УПЛ
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Динамо - Кривбасс Николай Шапаренко лучший игрок Георгий Бущан Владислав Ванат Андрей Ярмоленко
Николай Степанюк Источник: ФК Динамо Киев
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