В Динамо определили лучшего игрока матча против Кривбасса
Лучшим игроком назван хавбек Николай Шапаренко, автор второго гола
Уболівальники «Динамо» в клубних соцмережах брали найкращого гравця матчу 29-го туру УПЛ, в якому кияни вдома приймали «Кривбас» з Кривого Рогу.
Переважна більшість респондентів (63%) обрала гравцем матчу автора другого голу півзахисника Миколу Шапаренка.
Далі в опитуванні йдуть воротар Георгій Бущан (12%) та нападник Владислав Ванат, який забив перший м'яч у поєдинку з пенальті (по 9%). Наступну позицію посів вінгер Андрій Ярмоленко (7%).
«Динамо» перемогло криворізьку команду з рахунком 3:1 завдяки голам Ваната (з пенальті), Шапаренка та Дубінчака. У складі «Кривбаса» відзначився Твердохліб.
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