Возвращение Малиновского, Лунин пропустил 4 гола и 21-й гол Довбика

На выходных прошел тур в ведущих чемпионатах Европы. Подводим итоги для наших соотечественников из топ-лиг.

Возвращение Малиновского

«Дженоа» в гостях уступил «Роме» – 0:1.

Единственный гол в середине второго тайма забил Ромелу Лукаку. Римляне доигрывали в меньшинстве из-за удаления Леандро Паредеса.

Руслан Малиновский вернулся в игру после травмы. Украинский полузащитник не играл за клуб после матчей сборной Украины в марте. Руслан появился на поле на 81-й минуте. Ему удалось усилить игру «грифонов» в атаке. Малиновский даже имел шанс забить дальним ударом, но хозяев выручил вратарь.

За тур до завершения чемпионата «Дженоа» находится на 11-м месте в турнирной таблице, имея в своем активе 46 очков.

Зинченко сыграл в середине поля

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«Арсенал» дома победил «Эвертон» – 2:1.

«Канониры» забили победный гол на предпоследней минуте основного времени.

Александр Зинченко появился на поле на 59-й минуте встречи. Украинский легионер вышел не на левый фланг, а в середину поля. Счет был ничейным. Микель Артета хотел усилить игру. Зинченко много работал в позиционной атаке. Даже мог забить гол, но удар Александра парировал Джордан Пикфорд.

Виталий Миколенко не попал в заявку «ирисок». Украинский левый защитник продолжает восстанавливаться после травмы.

«Арсенал» финишировал на втором месте с 89-ю баллами. «Эвертон» на 15-м месте с 40-ка очками.

Ярмолюк вышел на замену

«Брентфорд» уступил дома «Ньюкаслу» - 2:4.

Первый тайм выиграли «сороки» – 3:0. После перерыва «пчелы» смогли возродить интригу и забить два гола, но гости забили 4-й гол.

Егор Ярмолюк начал матч на скамейке запасных. Украинский полузащитник появился на поле на 84-й минуте, когда судьба поединка была уже предрешена. За прошедшее время Ярмолюк себя никак не проявил.

«Брентфорд» завершил чемпионат на 16-м месте с 39-ю очками в активе.

Забарный не сыграл против Мудрика

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«Борнмут» в гостях уступил «Челси» – 1:2.

Первый тайм выиграли хозяева. После перерыва команды обменялись забитыми мячами.

Илья Забарный вышел в стартовом составе и провел весь матч на поле. На старте поединка Николас Джексон разрезал центр защиты «Борнмута», голкипер «вишен» смог подстраховать свою оборону. Но затем получил гол «за воротник» от Мойсеса Кайседо. Эквадорец забил почти с середины поля. Забарный в этом эпизоде просто потерял свою позицию.

В случае со вторым голом Забарный не успел заблокировать удар Рахима Стерлинга с острого угла. Игрок сборной Англии обыграл визави на фланге и пробил в ближний угол. Это сугубо вратарский гол. Нету пропустил между ног. Забарный неверно прочитал эпизод, начал блокировать потенциальный прострел, а не удар.

Михаил Мудрик не попал в заявку «Челси» из-за сотрясения мозга.

«Борнмут» финишировал на 12-м месте с 48-ю очками в активе. «Челси» финишировал на 6-м месте с 63-мя очками.

Яремчук против Довбика и Цыганкова

«Валенсия» дома уступила «Жироне» – 1:3.

«Летучие мыши» смогли забить гол престижа на исходе матча, избежав разгромного поражения.

Роман Яремчук появился на поле на 61-й минуте. Украинский нападающий имел возможность забить, но удар метров с 11-ти прошел выше ворот. Роман был активен, но не очень эффективен.

Артем Довбик и Виктор Цыганков вышли в стартовом составе. Нападающий провел 78 минут, а вингер – 67.

На старте поединка Цыганков попал в штангу. Украинский вингер сместился с фланга в центр и пробил из-за пределов штрафной в ближний угол. «Валенсию» спас только каркас ворот.

Бывший динамовец выполнил качественно навес после стандарта. Давиду Лопесу не хватало совсем немного, чтобы переправить мяч в сетку ворот.

Перед перерывом экс-игрок «Динамо» записал на свой счет ассист. Прострел Цыганкова замкнул Савио. Фактически, украинец отдал бразильцу на пустые ворота. Савио оставалось с нескольких метров не промахнуться.

Цыганков сделал третий гол «Жироны». Фланговую передачу Виктора на Довбика прервал защитник «Валенсии» Ярек Гасеровски. Молодой центрбек «летучих мышей» переправил мяч в собственные ворота. Передача Цыганкова была настолько острой, что заставила Гасеровски ошибиться.

Безусловно, Цыганков стал главным героем матча на «Месталье». Украинский легионер принял участие во всех трех голах своей команды. У Довбика были все возможности забить в конце первого тайма. Вратарь «Валенсии» Гиорги Мамардашвили неудачно отразил мяч. Артем сыграл на добивании, но с близкого расстояния не попал в ворота. При этом ему активно мешал защитник «Валенсии».

После перерыва Иван Мартин отдал «конфетку» на Довбика. Артему осталось только переправить мяч в пустые ворота. В голевой атаке также принял участие Цыганков, нашедший в чужой штрафной Мартина.

«Жирона» досрочно выиграла бронзовые награды чемпионата Испании.

Лунин пропустил 4 гола

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«Реал» сыграл вничью с «Вильярреалом» – 4:4.

Первый тайм «Реал» выиграл – 4:1, но после перерыва пропустил 3 гола. Покер на свой счет записал Александер Серлот.

Андрей Лунин вернулся в ворота «Реала» в матчах Ла Лиги. Уже на старте поединка украинского вратаря выручила стойка после удара Серлота с дальней дистанции.

В середине тайма Лунин спас «сливочных» от гола после углового. Андрей отразил ногой удар с близкого расстояния, продемонстрировав хорошую реакцию.

Под конец тайма Лунин уже был бессилен после удара Серлота. Защитник «Реала» потерял мяч в собственной штрафной. Норвежский нападающий головой переправил мяч в дальний угол. Спасти свою команду Лунин никак не мог.

Сразу после перерыва Серлот забил второй гол. Норвежец выиграл борьбу на втором этаже у двух защитников «Реала» и переправил мяч в ворота. Снова Лунин никак не мог спасти свою команду.

В случае с третьим голом Серлот в штрафной площади обыграл Милитао и не оставил шансов Лунину ударом с близкого расстояния.

В случае с четвертым голом защитники «Реала» снова оставили форварда сборной Норвегии одного в штрафной. Александер с близкого расстояния без сопротивления спокойно переиграл Лунина.

Пропускать 4 гола очень неприятно для каждого вратаря. Но никакой вины Лунина в этом нет. Оборона «Реала» провела далеко не лучший матч.

«Реал» досрочно выиграл чемпионский титул.

Игнорирование Коваленко

«Эмполи» расписал ничью с «Удинезе» – 1:1. Виктор Коваленко наблюдал за игрой со скамейки запасных.