Оболонь имеет кадровые проблемы перед решающим матчем в УПЛ

Как стало известно Sport.ua, опытный защитник «Оболони» Павел Лукьянчук не успеет восстановиться к поедину заключительного тура УПЛ – с «Александрией», в котором киевлянам желательно победить.

Из-за мышечного повреждения он вынужден был пропустить матчи 28-го и 29-го туров.

По имеющейся информации, в лазарете пивоваров также продолжают находиться еще три ведущих игрока: вратарь Назарий Федоровский, защитник Владислав Приймак и полузащитник Егор Прокопенко.

«Оболонь» занимает 13 место в чемпионате Украины, набрав 26 очков.

В воскресенье, 19 мая, в матче 29-го тура УПЛ киевская «Оболонь» проиграла полтавской «Ворскле» (1:3).