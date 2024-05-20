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Украина. Первая лига
20 мая 2024, 23:20 | Обновлено 20 мая 2024, 23:32
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Оболонь имеет кадровые проблемы перед решающим матчем в УПЛ

Пивовары недосчитаются нескольких футболистов

20 мая 2024, 23:20 | Обновлено 20 мая 2024, 23:32
220
0
Оболонь имеет кадровые проблемы перед решающим матчем в УПЛ
ФК Оболонь. Павел Лукьянчук

Как стало известно Sport.ua, опытный защитник «Оболони» Павел Лукьянчук не успеет восстановиться к поедину заключительного тура УПЛ – с «Александрией», в котором киевлянам желательно победить.

Из-за мышечного повреждения он вынужден был пропустить матчи 28-го и 29-го туров.

По имеющейся информации, в лазарете пивоваров также продолжают находиться еще три ведущих игрока: вратарь Назарий Федоровский, защитник Владислав Приймак и полузащитник Егор Прокопенко.

«Оболонь» занимает 13 место в чемпионате Украины, набрав 26 очков.

В воскресенье, 19 мая, в матче 29-го тура УПЛ киевская «Оболонь» проиграла полтавской «Ворскле» (1:3).

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Оболонь Киев инсайд чемпионат Украины по футболу травма Украинская Премьер-лига Павел Лукьянчук Александрия Назарий Федоривский Владислав Приймак Егор Прокопенко
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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