Оболонь имеет кадровые проблемы перед решающим матчем в УПЛ
Пивовары недосчитаются нескольких футболистов
Как стало известно Sport.ua, опытный защитник «Оболони» Павел Лукьянчук не успеет восстановиться к поедину заключительного тура УПЛ – с «Александрией», в котором киевлянам желательно победить.
Из-за мышечного повреждения он вынужден был пропустить матчи 28-го и 29-го туров.
По имеющейся информации, в лазарете пивоваров также продолжают находиться еще три ведущих игрока: вратарь Назарий Федоровский, защитник Владислав Приймак и полузащитник Егор Прокопенко.
«Оболонь» занимает 13 место в чемпионате Украины, набрав 26 очков.
В воскресенье, 19 мая, в матче 29-го тура УПЛ киевская «Оболонь» проиграла полтавской «Ворскле» (1:3).
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