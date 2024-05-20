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20 мая 2024, 14:34 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 мая

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

20 мая 2024, 14:34 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 мая
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 22 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:30 Салернитана – Верона

Ggbet 5.69 – 4.24 – 1.66

21:45 Болонья – Ювентус

Ggbet 2.73 – 3.25 – 2.93

КИБЕРСПОРТ

15:00 Sinners Esports – VR.Prodily

Ggbet 1.78 – 1.95

19:00 Team Secret – CPH Wolwes

Ggbet 2.41 – 1.49

22:00 Imperial Esports – Corinthians

Ggbet 1.09 – 6.63

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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