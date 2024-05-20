СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 мая

В понедельник, 22 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:30 Салернитана – Верона

5.69 – 4.24 – 1.66

21:45 Болонья – Ювентус

2.73 – 3.25 – 2.93

КИБЕРСПОРТ

15:00 Sinners Esports – VR.Prodily

1.78 – 1.95

19:00 Team Secret – CPH Wolwes

2.41 – 1.49

22:00 Imperial Esports – Corinthians

1.09 – 6.63