Другие новости20 мая 2024, 14:34 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 мая
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
20 мая 2024, 14:34 |
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В понедельник, 22 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
19:30 Салернитана – Верона
21:45 Болонья – Ювентус
КИБЕРСПОРТ
15:00 Sinners Esports – VR.Prodily
19:00 Team Secret – CPH Wolwes
22:00 Imperial Esports – Corinthians
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