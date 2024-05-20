Тренер Подолья рассказал, почему вырвал красную карточку из рук арбитра
Виталий Костышин признал, что был неправ
Sport.ua уже сообщал, что в конце поединка 9-го тура группы «Выбывание» Первой лиги «Металлург» – «Подолье» красная карточка была показана главному тренеру гостей Виталию Костышину. Но рулевой на этом не успокоился, выхватив карточку, и показал ее рефери.
В разговоре с корреспондентом Sport.ua Виталий Костышин рассказал, что стало причиной такого его поступка:
– Это все эмоции. Плохо, когда они берут верх. Следует было искать виновных в поражении в рядах подолян, а не обвинять в предвзятости арбитра.
– Возможно, у вас были претензии относительно назначенного в ворота гостей пенальти, реализовав который хозяева вырвали победу?
– Да нет, 11-метровый был назначен справедливо. Рефери справился со своими обязанностями, если вопросы и были, то к одному из его ассистентов.
Но, повторяю, это была эмоциональная вспышка: разочарование игрой своих подопечных, которые промахивались с близкого расстояния, ошибками на своей половине поля, странными, на первый взгляд, решениями судейской бригады. Этим могу объяснить свой срыв. К тому же, это неожиданное поражение похоронило надежды «Подолья» на первое место в группе «Выбывание», а нам были обещаны серьезные премиальные.
Пользуясь случаем, хочу извиниться за свое поведение перед болельщиками, арбитром Титовым. Это был недопустимый поступок с моей стороны.
Напомним, что ранее появилось видео, как в конце поединка «Металлург» – «Подолье» произошел забавный эпизод, в котором Виталий Костышин вырвал красную карточку из рук рефери.
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