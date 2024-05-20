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Украина. Первая лига
20 мая 2024, 21:40 | Обновлено 20 мая 2024, 22:09
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1

Тренер Подолья рассказал, почему вырвал красную карточку из рук арбитра

Виталий Костышин признал, что был неправ

20 мая 2024, 21:40 | Обновлено 20 мая 2024, 22:09
1002
1
Тренер Подолья рассказал, почему вырвал красную карточку из рук арбитра
СК Чайка. Виталий Костышин

Sport.ua уже сообщал, что в конце поединка 9-го тура группы «Выбывание» Первой лиги «Металлург» – «Подолье» красная карточка была показана главному тренеру гостей Виталию Костышину. Но рулевой на этом не успокоился, выхватив карточку, и показал ее рефери.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua Виталий Костышин рассказал, что стало причиной такого его поступка:

– Это все эмоции. Плохо, когда они берут верх. Следует было искать виновных в поражении в рядах подолян, а не обвинять в предвзятости арбитра.

– Возможно, у вас были претензии относительно назначенного в ворота гостей пенальти, реализовав который хозяева вырвали победу?
– Да нет, 11-метровый был назначен справедливо. Рефери справился со своими обязанностями, если вопросы и были, то к одному из его ассистентов.

Но, повторяю, это была эмоциональная вспышка: разочарование игрой своих подопечных, которые промахивались с близкого расстояния, ошибками на своей половине поля, странными, на первый взгляд, решениями судейской бригады. Этим могу объяснить свой срыв. К тому же, это неожиданное поражение похоронило надежды «Подолья» на первое место в группе «Выбывание», а нам были обещаны серьезные премиальные.

Пользуясь случаем, хочу извиниться за свое поведение перед болельщиками, арбитром Титовым. Это был недопустимый поступок с моей стороны.

Напомним, что ранее появилось видео, как в конце поединка «Металлург» – «Подолье» произошел забавный эпизод, в котором Виталий Костышин вырвал красную карточку из рук рефери.

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Подолье Хмельницкий Виталий Костышин Первая лига Украины Металлург Запорожье чемпионат Украины по футболу инсайд скандал удаление (красная карточка)
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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vazazh
Ну нічого поганого не зробив - показав червону. А міг би дати по морді
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