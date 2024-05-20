Объявлен состав женской сборной Украины на два матча против Уэльса

Главный тренер национальной женской сборной Украины Владимир Пятенко объявил список из 23 игроков, вызванных на учебно-тренировочный сбор для подготовки и участия в двух матчах отбора Евро-2025 с командой Уэльса.

Соберется команда 26 мая в Киеве и отправится в город Жешув (Польша), где будет проходить тренировочный сбор.

Матч 3-го тура отбора Уэльс – Украина состоится 31 мая в городке Лланелли на стадионе «Парк Скарлетс». Время начала – 21:15 по Киеву.

Поединок 4-го тура между женскими сборными Украины и Уэльса пройдет 4 июня в польском городке Гродзиск-Великопольский на местном стадионе клуба «Варта» (Познань), «Респект Энерджи» и начнется в 21:00 по киевскому времени.

Состав женской сборной Украины

Вратари: Екатерина Самсон («Ворскла» Полтава), Дарья Келюшик («Кривбасс» Кривой Рог), Екатерина Боклач («Марсель», Франция)

Защитники: Екатерина Корсун, Яна Котик, Ирина Подольская, Марина Шайнюк (все – «Ворскла» Полтава), Ольга Басанская («Металлист 1925» Харьков), Любовь Шматко («Галатасарай», Турция).

Полузащитники: Ирина Майбородина («Колос» Ковалевка), Анна Петрик, Николь Козлова, Вероника Андрухов, Яна Калинина (все – «Ворскла» Полтава), Виктория Гирин («Ладомир» Владимир), Елизавета Молодюк («Шахтер» Донецк), Даяна Семков («Кривбасс» Кривой Рог), Тамила Химич, Натия Панцулая, Дарья Апанащенко (все – «Металлист 1925» Харьков).

Нападающие: Роксолана Кравчук («Ворскла» Полтава), Ольга Овдийчук («Фомгет», Турция), Инна Глущенко («Ницца», Франция).