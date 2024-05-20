Объявлен состав женской сборной Украины на два матча против Уэльса
Наставник женской сборной Владимир Пятенко объявил список из 23 игроков
Главный тренер национальной женской сборной Украины Владимир Пятенко объявил список из 23 игроков, вызванных на учебно-тренировочный сбор для подготовки и участия в двух матчах отбора Евро-2025 с командой Уэльса.
Соберется команда 26 мая в Киеве и отправится в город Жешув (Польша), где будет проходить тренировочный сбор.
Матч 3-го тура отбора Уэльс – Украина состоится 31 мая в городке Лланелли на стадионе «Парк Скарлетс». Время начала – 21:15 по Киеву.
Поединок 4-го тура между женскими сборными Украины и Уэльса пройдет 4 июня в польском городке Гродзиск-Великопольский на местном стадионе клуба «Варта» (Познань), «Респект Энерджи» и начнется в 21:00 по киевскому времени.
Состав женской сборной Украины
Вратари: Екатерина Самсон («Ворскла» Полтава), Дарья Келюшик («Кривбасс» Кривой Рог), Екатерина Боклач («Марсель», Франция)
Защитники: Екатерина Корсун, Яна Котик, Ирина Подольская, Марина Шайнюк (все – «Ворскла» Полтава), Ольга Басанская («Металлист 1925» Харьков), Любовь Шматко («Галатасарай», Турция).
Полузащитники: Ирина Майбородина («Колос» Ковалевка), Анна Петрик, Николь Козлова, Вероника Андрухов, Яна Калинина (все – «Ворскла» Полтава), Виктория Гирин («Ладомир» Владимир), Елизавета Молодюк («Шахтер» Донецк), Даяна Семков («Кривбасс» Кривой Рог), Тамила Химич, Натия Панцулая, Дарья Апанащенко (все – «Металлист 1925» Харьков).
Нападающие: Роксолана Кравчук («Ворскла» Полтава), Ольга Овдийчук («Фомгет», Турция), Инна Глущенко («Ницца», Франция).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский боксер стал абсолютным чемпионом мира в хевивейте
Украинский боксер возглавил рейтинг после победы над Фьюри