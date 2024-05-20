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20 мая 2024, 21:59 |
158
0

Экс-тренер Шведа по Селтику возглавил румынский клуб

Нил Леннон будет работать с «Рапидом» из Бухареста

20 мая 2024, 21:59 |
158
0
Экс-тренер Шведа по Селтику возглавил румынский клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Нил Леннон

Румынский «Рапид» из Бухареста официально сообщил о назначении на пост главного тренера команды Нила Леннона. Контракт с 52-летним североирландским специалистом рассчитан до лета 2026 года.

Предыдущим клубом Леннона была кипрская «Омония», которую он возглавлял с марта по октябрь 2022 года.

Леннон является легендой «Селтика». В качестве игрока он выступал за именитый шотландский клуб в 2000 – 2007 года, после чего возглавлял команду в 2019 – 2021 годах, успев поработать в том числе с украинцем Марьяном Шведом.

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Нил Леннон Рапид Бухарест Селтик
Олег Дидух Источник
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