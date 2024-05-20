Бавария рассматривает кандидатуру тренера, который вылетел из АПЛ

Ряд европейских клубов проявляют интерес к главному тренеру «Бернли» Венсану Компани, несмотря на вылет его команды из АПЛ в нынешнем сезоне. Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, среди этих клубов есть даже мюнхенская «Бавария». Также мюнхенский клуб рассматривает кандидатуру Томаса Франка, который вместе с «Брентфордом» занял 16-е место в АПЛ.

Что касается Компани, то среди потенциальных вариантов его трудоустройства есть также «Брайтон», который вынужден искать замену Роберто Де Дзерби.