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Германия
20 мая 2024, 19:51 |
1299
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Бавария рассматривает кандидатуру тренера, который вылетел из АПЛ

Мюнхенцев может возглавить Венсан Компани

20 мая 2024, 19:51 |
1299
0
Бавария рассматривает кандидатуру тренера, который вылетел из АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Венсан Компани

Ряд европейских клубов проявляют интерес к главному тренеру «Бернли» Венсану Компани, несмотря на вылет его команды из АПЛ в нынешнем сезоне. Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, среди этих клубов есть даже мюнхенская «Бавария». Также мюнхенский клуб рассматривает кандидатуру Томаса Франка, который вместе с «Брентфордом» занял 16-е место в АПЛ.

Что касается Компани, то среди потенциальных вариантов его трудоустройства есть также «Брайтон», который вынужден искать замену Роберто Де Дзерби.

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Венсан Компани Бернли Бавария Брайтон Фабрицио Романо
Олег Дидух Источник: Фабрицио Романо
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