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Англия
20 мая 2024, 11:25 | Обновлено 20 мая 2024, 11:36
487
0

В АПЛ повторен уникальный случай с неудачниками

«Лутон», «Бернли» и «Шеффилд Юнайтед» понизились в Чемпионшип

20 мая 2024, 11:25 | Обновлено 20 мая 2024, 11:36
487
0
В АПЛ повторен уникальный случай с неудачниками
Getty Images/Global Images Ukraine

Стал историей чемпионат Английской Премьер-лиги сезона-2023/2024.

Последним шансов на сохранение прописки в элите английского футбола лишился «Лутон». Он проиграла «Фулхэму» (2:4) в заключительном туре и завершил сезон на 18-м месте, имея в активе 26 очков.

Таким образом, все три новичка АПЛ-2023/2024, а именно – «Лутон», «Бернли» и «Шеффилд Юнайтед» – вылетели в Чемпионшип.

Это второй подобный случай в истории АПЛ. Ранее в сезоне-1997/1998 такое случилось с «Барнсли», «Болтоном» и «Кристал Пэлас».

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Шеффилд Юнайтед Лутон Таун Бернли
Юрій Остроумов Источник: Gracenote Live
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