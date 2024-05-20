В АПЛ повторен уникальный случай с неудачниками
«Лутон», «Бернли» и «Шеффилд Юнайтед» понизились в Чемпионшип
Стал историей чемпионат Английской Премьер-лиги сезона-2023/2024.
Последним шансов на сохранение прописки в элите английского футбола лишился «Лутон». Он проиграла «Фулхэму» (2:4) в заключительном туре и завершил сезон на 18-м месте, имея в активе 26 очков.
Таким образом, все три новичка АПЛ-2023/2024, а именно – «Лутон», «Бернли» и «Шеффилд Юнайтед» – вылетели в Чемпионшип.
Это второй подобный случай в истории АПЛ. Ранее в сезоне-1997/1998 такое случилось с «Барнсли», «Болтоном» и «Кристал Пэлас».
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