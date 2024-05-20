ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Малиновского продлил контракт с главным тренером
Альберто Джилардино останется в клубе до 2025 года
Клуб Руслана Малиновского, «Дженоа», официально сообщил о продлении контракта с главным тренером команды Альберто Джилардино. Новое соглашение с 41-летним итальянским специалистом рассчитан на один год – до лета 2025 года.
Джилардино возглавляет «Дженоа» с декабря 2022 года. Именно он вернул команду в Серию А после годичного отсутствия. В нынешнем сезоне «Дженоа» идет 11-й в турнирной таблице.
Ранее интерес к «Дженоа» проявлял интерес ряд именитых итальянских клубов, включая «Милан», «Ювентус» и «Фиорентину».
𝓖𝓲𝓵𝓪𝓻𝓭𝓲𝓷𝓸 ✍️🔴🔵 pic.twitter.com/gLqFL4sIp3— Genoa CFC (@GenoaCFC) May 20, 2024
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