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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Малиновского продлил контракт с главным тренером
Италия
20 мая 2024, 21:30 |
347
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Малиновского продлил контракт с главным тренером

Альберто Джилардино останется в клубе до 2025 года

20 мая 2024, 21:30 |
347
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Малиновского продлил контракт с главным тренером
ФК Дженоа. Альберто Джилардино

Клуб Руслана Малиновского, «Дженоа», официально сообщил о продлении контракта с главным тренером команды Альберто Джилардино. Новое соглашение с 41-летним итальянским специалистом рассчитан на один год – до лета 2025 года.

Джилардино возглавляет «Дженоа» с декабря 2022 года. Именно он вернул команду в Серию А после годичного отсутствия. В нынешнем сезоне «Дженоа» идет 11-й в турнирной таблице.

Ранее интерес к «Дженоа» проявлял интерес ряд именитых итальянских клубов, включая «Милан», «Ювентус» и «Фиорентину».

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Дженоа Альберто Джилардино продление контракта
Олег Дидух Источник: ФК Дженоа
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