Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Милан нацелился на экс-форварда Интера
Италия
20 мая 2024, 20:14 |
523
0

Милан нацелился на экс-форварда Интера

Андреа Пинамонти может покинуть «Сассуоло»

20 мая 2024, 20:14 |
523
0
Милан нацелился на экс-форварда Интера
Getty Images/Global Images Ukraine. Андреа Пинамонти

Форвард «Сассуоло» Андреа Пинамонти хочет покинуть клуб после того, как «нероверди» досрочно вылетели из Серии А по итогам 37-го тура. По информации итальянских СМИ, этой ситуацией хочет воспользоваться «Милан».

«Россонери» рассматривают Пинамонти как форварда в ротацию на следующий сезон. Де-факто 25-летнего итальянца хотят взять на ту роль, которую в нынешнем сезоне выполняет Лука Йович.

В нынешнем сезоне на счету Пинамонти 12 голов в 2 ассиста в 39 матчах за «Сассуоло» во всех турнирах. Трансферная стоимость форварда оценивается в 15 миллионов евро. Отметим, что Пинамонти является воспитанником «Интера».

По теме:
Стали известны 26 команд из 36, которые сыграют в Лиге чемпионов 2024/25
У Интера с Лацио – ничья, Рома победила Дженоа, Малиновский вышел на замену
Экс-бек Милана, Боруссии Д и Арсенала объявил о завершении карьеры
Андреа Пинамонти Сассуоло Милан трансферы трансферы Серии A
Олег Дидух Источник: Tuttomercatoweb
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: в Первой лиге обеспокоены из-за мобилизации – не хватает игроков
Футбол | 20 мая 2024, 15:50 16
Источник: в Первой лиге обеспокоены из-за мобилизации – не хватает игроков
Источник: в Первой лиге обеспокоены из-за мобилизации – не хватает игроков

Клубы пока не знают, как проводить новый сезон

Именитый Леннокс Льюис назвал главную ошибку Фьюри в бою с Усиком
Бокс | 20 мая 2024, 07:44 1
Именитый Леннокс Льюис назвал главную ошибку Фьюри в бою с Усиком
Именитый Леннокс Льюис назвал главную ошибку Фьюри в бою с Усиком

Тайсон потерпел первое поражение в профессиональной карьере

Фьюри обвинил свою команду в поражении от Усика
Бокс | 20.05.2024, 07:29
Фьюри обвинил свою команду в поражении от Усика
Фьюри обвинил свою команду в поражении от Усика
The Ring обновил рейтинг лучших боксеров P4P. Место Усика изменилось
Бокс | 20.05.2024, 09:55
The Ring обновил рейтинг лучших боксеров P4P. Место Усика изменилось
The Ring обновил рейтинг лучших боксеров P4P. Место Усика изменилось
Названы претенденты на лучшего игрока и тренера 29-го тура УПЛ
Футбол | 20.05.2024, 20:55
Названы претенденты на лучшего игрока и тренера 29-го тура УПЛ
Названы претенденты на лучшего игрока и тренера 29-го тура УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик потеряет пояс чемпиона мира после боя с Фьюри. Стала известна причина
Усик потеряет пояс чемпиона мира после боя с Фьюри. Стала известна причина
19.05.2024, 16:50 5
Бокс
Бавария сенсационно потеряла 2 место. Байер провел чемпионат без поражений
Бавария сенсационно потеряла 2 место. Байер провел чемпионат без поражений
18.05.2024, 19:02 20
Футбол
Легендарний Леннокс Льюис отреагировал на победу Усика в бою с Фьюри
Легендарний Леннокс Льюис отреагировал на победу Усика в бою с Фьюри
19.05.2024, 07:44 6
Бокс
Список бомбардиров Ла Лиги 2023/24 после гола Довбика и покера Серлота
Список бомбардиров Ла Лиги 2023/24 после гола Довбика и покера Серлота
20.05.2024, 07:42 8
Футбол
Нужно отдать должное Тайсону. Кличко отреагировал на победу Усика над Фьюри
Нужно отдать должное Тайсону. Кличко отреагировал на победу Усика над Фьюри
19.05.2024, 07:20 6
Бокс
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Тайсон Фьюри
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Тайсон Фьюри
19.05.2024, 01:21 7
Бокс
На бой Усика с Фьюри приехали четыре президента клубов УПЛ. Кто именно?
На бой Усика с Фьюри приехали четыре президента клубов УПЛ. Кто именно?
19.05.2024, 00:01 2
Бокс
Стала известна оценка Лунина за матч Реала, в котором Серлот оформил покер
Стала известна оценка Лунина за матч Реала, в котором Серлот оформил покер
19.05.2024, 23:31
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем