Милан нацелился на экс-форварда Интера

Форвард «Сассуоло» Андреа Пинамонти хочет покинуть клуб после того, как «нероверди» досрочно вылетели из Серии А по итогам 37-го тура. По информации итальянских СМИ, этой ситуацией хочет воспользоваться «Милан».

«Россонери» рассматривают Пинамонти как форварда в ротацию на следующий сезон. Де-факто 25-летнего итальянца хотят взять на ту роль, которую в нынешнем сезоне выполняет Лука Йович.

В нынешнем сезоне на счету Пинамонти 12 голов в 2 ассиста в 39 матчах за «Сассуоло» во всех турнирах. Трансферная стоимость форварда оценивается в 15 миллионов евро. Отметим, что Пинамонти является воспитанником «Интера».