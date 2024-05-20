ИВАЩЕНКО: «В Полтаве две воздушные тревоги выбили Оболонь из колеи»

В 29-м туре УПЛ «Оболонь» уступила в гостях «Ворскле» (1:3) и упустила шансы избежать переходных матчей с представителями Первой лиги. И теперь «пивоварам» уже грозит прямой вылет из класса сильнейших.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua главный тренер «Оболони» Валерий Иващенко рассказал, что помешало киевлянам достичь в Полтаве положительного результата:

– Начало было за «Оболонью». Нам, как говорится, давалась игра, у полтавчан даже возникали проблемы с переходом на половину поля гостей. Но паузы, вызванные двумя воздушными тревогами, пошли на пользу «Ворскле». Скорее всего, легкость, с которой «Оболони» удавалось диктовать условия, негативно повлияла на концентрацию игроков, где-то не обошлось без переоценки своих сил.

Этими изменениями в настроении гостей полтавчане и воспользовались, тем не менее, состав у них более квалифицированный и опытный. А после двух необязательных пропущенных голов, когда не обошлось без коллективных ошибок, сложно было перехватить инициативу. К тому же в Полтаве не выручил наш вратарь.

Конечно, при желании можно было бы высказать претензии к судейской бригаде, которая иногда принимала странные решения, однако этого не буду делать. Потому что в поражении виноваты, прежде всего, сами.

– Наверное, когда возвращались из Полтавы домой, проанализировали все варианты, которые позволят после заключительного тура сосредоточиться на переходных матчах.

– Я не привык рассчитывать на помощь конкурентов, которые сыграют с нужным результатом. Вот почему накопившиеся проблемы нужно решать самим – для начала одержать верх над «Александрией» и спокойно готовиться к переходным поединкам с «Эпицентром». Поэтому в бой с горожанами пойдут лишь максимально мотивированные, готовые бросить вызов гостям и победить.