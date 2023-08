Ждут ответа. Николо Дзаньоло может перейти в Астон Виллу

24-летний итальянский полузащитник Николо Дзаньоло может перейти из «Галатасарая» в «Астон Виллу», сообщает Фабрицио Романо.

Галатасарай получил от Астон Виллы официальное предложение. Турецкая команда может отправить Николо в аренду за 3 миллиона евро с правом выкупа за 20 млн евро + 7 млн евро в качестве бонусов.

Дзаньоло в прошлом сезоне провёл 11 матчей за «Галатасарай» и забил 5 голов.

EXCL: Aston Villa submitted official bid for Nicoló Zaniolo 🚨🟣🔵 #AVFC



◉ €3m loan fee.

◉ Salary covered.

◉ €20m buy option clause.

◉ €7m add-ons up to potential €27m package in case Villa will buy Zaniolo.



…still waiting for Gala’s final answer, frustration growing. pic.twitter.com/OubmehR7U6