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Украина. Премьер лига
21 марта 2025, 16:20 | Обновлено 21 марта 2025, 16:32
369
0

ОФИЦИАЛЬНО. Рух подписал африканского защитника

Джума перебрался в львовскую команду

21 марта 2025, 16:20 | Обновлено 21 марта 2025, 16:32
369
0
ОФИЦИАЛЬНО. Рух подписал африканского защитника
ФК Рух. Ибрагим Джума

Клуб УПЛ Рух объявил о подписании контракта с защитником сборной Уганды Ибрагимом Джумой, который получил долгосрочное соглашение.

20-летний игрок действует на позиции левого защитника. На родине выступал за клуб Кампала Сити, а также играл за молодежные команды испанского Леганеса.

Transfermarkt указывает, что переход состоялся на правах свободного агента.

Джума провел 4 матча за сборную Уганды.

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Рух Львов трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: ФК Рух Львов
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