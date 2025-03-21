Украина. Премьер лига21 марта 2025, 16:20 | Обновлено 21 марта 2025, 16:32
369
0
ОФИЦИАЛЬНО. Рух подписал африканского защитника
Джума перебрался в львовскую команду
21 марта 2025, 16:20 | Обновлено 21 марта 2025, 16:32
369
0
Клуб УПЛ Рух объявил о подписании контракта с защитником сборной Уганды Ибрагимом Джумой, который получил долгосрочное соглашение.
20-летний игрок действует на позиции левого защитника. На родине выступал за клуб Кампала Сити, а также играл за молодежные команды испанского Леганеса.
Transfermarkt указывает, что переход состоялся на правах свободного агента.
Джума провел 4 матча за сборную Уганды.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 20 марта 2025, 23:40 7
Хорваты победили со счетом 2:0, голы забили Анте Будимир и Иван Перишич
Футбол | 21 марта 2025, 00:32 3
Смотрите видеообзор первого поединка плей-офф Лиги наций УЕФА
Футбол | 21.03.2025, 02:29
Футбол | 21.03.2025, 15:49
Футбол | 21.03.2025, 11:09
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Футбол
19.03.2025, 18:57 15
20.03.2025, 07:55 1
20.03.2025, 09:38 1
20.03.2025, 02:20 23
20.03.2025, 18:42 24
20.03.2025, 13:28 8
21.03.2025, 04:34 1