ОФИЦИАЛЬНО. Рух подписал африканского защитника

Клуб УПЛ Рух объявил о подписании контракта с защитником сборной Уганды Ибрагимом Джумой, который получил долгосрочное соглашение.

20-летний игрок действует на позиции левого защитника. На родине выступал за клуб Кампала Сити, а также играл за молодежные команды испанского Леганеса.

Transfermarkt указывает, что переход состоялся на правах свободного агента.

Джума провел 4 матча за сборную Уганды.