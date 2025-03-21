Сборная УКРАИНЫ21 марта 2025, 17:00 | Обновлено 21 марта 2025, 17:59
957
4
Стал известен состав Украины U-21 на товарищескую игру против Словении U-21
Команды встретятся в Турции
21 марта 2025, 17:00 | Обновлено 21 марта 2025, 17:59
957
4
21 марта в 18:00 по киевскому времени молодежная сборная Украины U-21 проведет товарищеский матч против Словении U-21.
Сейчас команда проводит учебно-тренировочный сбор в Турции где проходит подготовка к финальной части Евро-2025 U-21.
Главный тренер сборной Украины U21 Унаи Мельгоса определился со стартовым составом на товарищескую игру.
Украина U-21: Нещерет, Кузык, Михавко, Салюк, Крупский, Рубчинский, Царенко, Бражко, Крушинский, Велетень, Краснопир.
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