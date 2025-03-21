ВИДЕО. Забарный назвал главную проблему сборной Украины

По итогам матча плей-офф Лиги наций Украина – Бельгия (3:1) лучшим игроком встречи признали защитника Илью Забарного.

Игрок считает, что проблемой команды является то, что она начинает играть на своем уровне только после того, как пропустит первой.

«Приятно победить и приятно забить гол. Это для наших болельщиков. Первая для меня награда Лев матча, но, надеюсь, не последняя. В матче с Бельгией все были Львами матча, все отдавались и хотели победить».

«Мне кажется, мы, как всегда, пропускаем и начинаем играть после этого. Это нужно менять. Но мы видим наш характер, мы играем до конца, не останавливаемся».

«И хорошая победа над сильным соперником», – сказал Забарный.