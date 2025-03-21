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Лига наций
21 марта 2025, 17:18 | Обновлено 21 марта 2025, 17:23
2159
0

ВИДЕО. Забарный назвал главную проблему сборной Украины

Защитник недоволен пропущенным голом

21 марта 2025, 17:18 | Обновлено 21 марта 2025, 17:23
2159
0
ВИДЕО. Забарный назвал главную проблему сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

По итогам матча плей-офф Лиги наций Украина – Бельгия (3:1) лучшим игроком встречи признали защитника Илью Забарного.

Игрок считает, что проблемой команды является то, что она начинает играть на своем уровне только после того, как пропустит первой.

«Приятно победить и приятно забить гол. Это для наших болельщиков. Первая для меня награда Лев матча, но, надеюсь, не последняя. В матче с Бельгией все были Львами матча, все отдавались и хотели победить».

«Мне кажется, мы, как всегда, пропускаем и начинаем играть после этого. Это нужно менять. Но мы видим наш характер, мы играем до конца, не останавливаемся».

«И хорошая победа над сильным соперником», – сказал Забарный.

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Илья Забарный Украина - Бельгия Лига наций сборная Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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