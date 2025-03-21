ВИДЕО. Забарный назвал главную проблему сборной Украины
Защитник недоволен пропущенным голом
По итогам матча плей-офф Лиги наций Украина – Бельгия (3:1) лучшим игроком встречи признали защитника Илью Забарного.
Игрок считает, что проблемой команды является то, что она начинает играть на своем уровне только после того, как пропустит первой.
«Приятно победить и приятно забить гол. Это для наших болельщиков. Первая для меня награда Лев матча, но, надеюсь, не последняя. В матче с Бельгией все были Львами матча, все отдавались и хотели победить».
«Мне кажется, мы, как всегда, пропускаем и начинаем играть после этого. Это нужно менять. Но мы видим наш характер, мы играем до конца, не останавливаемся».
«И хорошая победа над сильным соперником», – сказал Забарный.
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