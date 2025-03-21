Застой Шапаренко, что с Судаковым? Обновлены цены на игроков УПЛ

Известный интернет-портал Transfermarkt обновил стоимость футболистов Украинской Премьер-лиги.

Больше всего по итогам обновления прибавил к стоимости новичок донецкого «Шахтера» – бразильский вингер Алиссон Сантана. Его ценник увеличился на 5.5 миллиона евро (с 4.5 млн до 10 млн).

А вот его партнер по команде, полузащитник Георгий Судаков, претерпел наибольший регресс – минус 3 миллиона евро. Теперь его стоимость составляет 32 миллиона евро.

Еще одна звезда сборной Украины, хавбек киевского «Динамо» Николай Шапаренко, потерял статус самого дорогого игрока столичного клуба – его обошли Владимир Бражко (12 миллионов евро) и Владислав Ванат (11 миллионов евро). Цена Шапаренко осталась неизменной – 10 миллионов евро.

Топ-25 самых дорогих игроков УПЛ по итогам обновления цен Transfermarkt: