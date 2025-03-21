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  4. Застой Шапаренко, что с Судаковым? Обновлены цены на игроков УПЛ
Украина. Премьер лига
21 марта 2025, 14:28 |
1176
0

Застой Шапаренко, что с Судаковым? Обновлены цены на игроков УПЛ

Transfermarkt пересмотрел стоимость звезд украинского футбола

21 марта 2025, 14:28 |
1176
0
Застой Шапаренко, что с Судаковым? Обновлены цены на игроков УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Шапаренко

Известный интернет-портал Transfermarkt обновил стоимость футболистов Украинской Премьер-лиги.

Больше всего по итогам обновления прибавил к стоимости новичок донецкого «Шахтера» – бразильский вингер Алиссон Сантана. Его ценник увеличился на 5.5 миллиона евро (с 4.5 млн до 10 млн).

А вот его партнер по команде, полузащитник Георгий Судаков, претерпел наибольший регресс – минус 3 миллиона евро. Теперь его стоимость составляет 32 миллиона евро.

Еще одна звезда сборной Украины, хавбек киевского «Динамо» Николай Шапаренко, потерял статус самого дорогого игрока столичного клуба – его обошли Владимир Бражко (12 миллионов евро) и Владислав Ванат (11 миллионов евро). Цена Шапаренко осталась неизменной – 10 миллионов евро.

Топ-25 самых дорогих игроков УПЛ по итогам обновления цен Transfermarkt:

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Георгий Судаков Николай Шапаренко Николай Матвиенко Кауан Элиас Владимир Бражко Кевин (Шахтер) Алиссон Сантана Марлон Гомес Артем Бондаренко Дмитрий Ризнык Валерий Бондарь Ефим Конопля Дмитрий Крыськив Александр Тымчик Виталий Буяльский Владислав Кабаев Александр Пихаленок Денис Попов Назар Волошин Иракли Азаров Лассина Траоре Педриньо (Педро Виктор Делмино да Силва) Шахтер Донецк Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Transfermarkt Руслан Нещерет Илья Квасница Карпаты Львов
Дмитрий Вус Источник: Transfermarkt
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