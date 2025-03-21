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Украина. Первая лига
21 марта 2025, 14:59 | Обновлено 21 марта 2025, 15:01
157
0

ОФИЦИАЛЬНО. Минай взял полузащитника, который играл в шестой немецкой лиге

Артем Долбнев подписал контракт с закарпатцами

21 марта 2025, 14:59 | Обновлено 21 марта 2025, 15:01
157
0
ОФИЦИАЛЬНО. Минай взял полузащитника, который играл в шестой немецкой лиге
ФК Заря. Артем Долбнев

20-летний украинский полузащитник Артем Долбнев продолжит карьеру в перволиговом «Минае».

Об этом сообщили в пресс-службе закарпатского клуба.

Артем Долбнев в свое время выступал за молодежный состав луганской «Зари».

Также играл за команду шестой лиги Германии – «Лок Стендаль». В этом клубе в сезоне 2022/23 также играли его партнеры по «Заре» Денис Вырич и Илья Ильченко.

Последним клубом украинского полузащитника был любительский «Авангард» Лозовая.

Ранее стало известно, что «Минай» заявил 16-летнего воспитанника местной академии.

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Минай Первая лига Украины трансферы Заря Луганск
Александр Сильченко Источник: ФК Минай
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