ОФИЦИАЛЬНО. Минай взял полузащитника, который играл в шестой немецкой лиге
Артем Долбнев подписал контракт с закарпатцами
20-летний украинский полузащитник Артем Долбнев продолжит карьеру в перволиговом «Минае».
Об этом сообщили в пресс-службе закарпатского клуба.
Артем Долбнев в свое время выступал за молодежный состав луганской «Зари».
Также играл за команду шестой лиги Германии – «Лок Стендаль». В этом клубе в сезоне 2022/23 также играли его партнеры по «Заре» Денис Вырич и Илья Ильченко.
Последним клубом украинского полузащитника был любительский «Авангард» Лозовая.
Ранее стало известно, что «Минай» заявил 16-летнего воспитанника местной академии.
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