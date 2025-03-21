ОФИЦИАЛЬНО. Минай взял полузащитника, который играл в шестой немецкой лиге

20-летний украинский полузащитник Артем Долбнев продолжит карьеру в перволиговом «Минае».

Об этом сообщили в пресс-службе закарпатского клуба.

Артем Долбнев в свое время выступал за молодежный состав луганской «Зари».

Также играл за команду шестой лиги Германии – «Лок Стендаль». В этом клубе в сезоне 2022/23 также играли его партнеры по «Заре» Денис Вырич и Илья Ильченко.

Последним клубом украинского полузащитника был любительский «Авангард» Лозовая.

Ранее стало известно, что «Минай» заявил 16-летнего воспитанника местной академии.