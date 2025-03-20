ОФИЦИАЛЬНО. Минай заявил 16-летнего воспитанника академии

16-летний воспитанник академии «Миная» Константин Барзак присоединился к основной команде.

Об этом сообщает пресс-служба закарпатского клуба.

Молодой защитник прошел все возрастные категории клубной академии. В этом сезоне он провел 9 матчей в ДЮФЛ Украины U-17 и выбрал 18-й номер в «Минае».

В товарищеском матче против «Металлиста» (1:3) в составе команды Евгения Калиниченко также появилось несколько других воспитанников академии. Есть вероятность, что клуб заявит еще нескольких перспективных молодых игроков.

Ранее стало известно, что «Минай» подписал экс-игрока «Ворсклы».