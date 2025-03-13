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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Перволиговый Минай подписал экс-игрока Ворсклы
Украина. Первая лига
13 марта 2025, 18:15 |
241
0

ОФИЦИАЛЬНО. Перволиговый Минай подписал экс-игрока Ворсклы

Демид Булгатов подписал контракт с закарпатцами

13 марта 2025, 18:15 |
241
0
ОФИЦИАЛЬНО. Перволиговый Минай подписал экс-игрока Ворсклы
ФК Ворскла. Демид Булгатов

20-летний украинский полузащитник Демид Булгатов стал игроком перволигового «Миная».

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

На юношеском уровне Булгатов выступал за ДЮФК «Днепр», а впоследствии присоединился к структуре полтавской «Ворсклы».

За основную команду «Ворсклы» не играл, но защищал цвета молодежной команды.

Также провел 8 матчей за «Ворсклу-2» во Второй лиге Украины.

В «Минае» будет выступать под 27-м номером.

Ранее стало известно, что «Минай» усилился бывшим игроком «Полесья».

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Александр Сильченко Источник: ФК Минай
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