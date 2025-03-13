ОФИЦИАЛЬНО. Перволиговый Минай подписал экс-игрока Ворсклы

20-летний украинский полузащитник Демид Булгатов стал игроком перволигового «Миная».

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

На юношеском уровне Булгатов выступал за ДЮФК «Днепр», а впоследствии присоединился к структуре полтавской «Ворсклы».

За основную команду «Ворсклы» не играл, но защищал цвета молодежной команды.

Также провел 8 матчей за «Ворсклу-2» во Второй лиге Украины.

В «Минае» будет выступать под 27-м номером.

Ранее стало известно, что «Минай» усилился бывшим игроком «Полесья».