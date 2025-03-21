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Лига наций
21 марта 2025, 15:24 | Обновлено 21 марта 2025, 16:41
1949
1

«Ты рискуешь». Украинский тренер назвал проблему при игре Зинченко в защите

Юрий Беньо считает, что во втором матче могут возникнуть трудности в обороне

21 марта 2025, 15:24 | Обновлено 21 марта 2025, 16:41
1949
1
«Ты рискуешь». Украинский тренер назвал проблему при игре Зинченко в защите
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский тренер Юрий Беньо, который работает ассистентом в болгарском «Лудогорце», поделился мнением об игре Александра Зинченко в защите:

«Мы знаем, что футболист, который играет слева в обороне, может и справа выйти. Но надо отметить, что при счете 0:1 ты уже рискуешь, когда ставишь атакующего игрока, который не очень силен игрой на защиту. Мы знаем, что это не сильная сторона Зинченко. А вот когда ты с мячом на чужой половине поля, то да, здесь он пригодится. Через него ты можешь спокойно и контролировать, и готовить атаки, и обострять.

Когда команда с мячом больше, то да, он продуктивен на этих позициях – что левого защитника, что правого. Но когда ты обороняешься, здесь уже труднее будет – будет много забросов, где-то один-в-один ситуаций, подач фланговых, где тебе надо бороться, позицию держать, борьбу силовую навязывать. Это другое», – считает Беньо.

Ответный матч Бельгия – Украина состоится на стадионе «Cegeka Arena» в городе Генк, начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.

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Лига наций сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Украина - Бельгия Юрий Беньо Александр Зинченко
Николай Титюк Источник: Трибуна
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