«Ты рискуешь». Украинский тренер назвал проблему при игре Зинченко в защите

Украинский тренер Юрий Беньо, который работает ассистентом в болгарском «Лудогорце», поделился мнением об игре Александра Зинченко в защите:

«Мы знаем, что футболист, который играет слева в обороне, может и справа выйти. Но надо отметить, что при счете 0:1 ты уже рискуешь, когда ставишь атакующего игрока, который не очень силен игрой на защиту. Мы знаем, что это не сильная сторона Зинченко. А вот когда ты с мячом на чужой половине поля, то да, здесь он пригодится. Через него ты можешь спокойно и контролировать, и готовить атаки, и обострять.

Когда команда с мячом больше, то да, он продуктивен на этих позициях – что левого защитника, что правого. Но когда ты обороняешься, здесь уже труднее будет – будет много забросов, где-то один-в-один ситуаций, подач фланговых, где тебе надо бороться, позицию держать, борьбу силовую навязывать. Это другое», – считает Беньо.

Ответный матч Бельгия – Украина состоится на стадионе «Cegeka Arena» в городе Генк, начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.