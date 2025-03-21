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  4. Юрий ВИРТ: «В матче с Бельгией Лунин использовал свой шанс»
Лига наций
21 марта 2025, 16:57 |
1590
1

Юрий ВИРТ: «В матче с Бельгией Лунин использовал свой шанс»

Главный тренер тернопольской «Нивы» поделился впечатлениями от матча сборной

21 марта 2025, 16:57 |
1590
1
Юрий ВИРТ: «В матче с Бельгией Лунин использовал свой шанс»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Главный тренер тернопольской «Нивы» Юрий Вирт в эксклюзивном интервью Sport.ua поделился впечатлениями от победного матча сборной Украины над Бельгией (3:1) в Лиге наций.

– Юрий Николаевич, какие у вас остались эмоции от матча, в котором Украина в волевом стиле обыграла Бельгию (3:1)?

– Конечно, эмоции положительные. Есть победа! Но! Есть такое «но» – эта победа пока ничего не дает нам. Потому что еще есть второй матч. И нужно максимально подготовиться к нему. Нужно показать такую же игру и такой же хороший результат. Но в целом в первом поединке где-то были два разных тайма. В первой половине встречи было хорошее начало, были атаки. Но этот пропущенный мяч от Лукаку повлиял на команду психологически. А во втором тайме совсем другая картинка была на поле. Это был совсем другой футбол от Украины. Это был агрессивный футбол. Наша команда много времени провела в атаке и забила три гола. Украинцы имели еще ряд голевых моментов. Потому в целом только положительно можно говорить об этой игре и о результате.

– То, что голы в ворота Бельгии забили представители УПЛ Гуцуляк и Ванат прибавляет вес чемпионату Украины, как считаете?

– Это хорошие наши мастера. Это действительно классные футболисты из чемпионата Украины, которые могут играть в европейских чемпионатах. Можно сказать, что они работали на эти голы. Рад действительно, что они мастерски использовали те шансы, которые получили. Особенно я могу отметить гол Гуцуляка. С его стороны был высокий прессинг, а бельгийский защитник ошибся. В итоге Алексей хладнокровно очень зряче пробил в ближний угол. Куда нужно было ударить, туда он и пробил. Благодаря этому счет Украина сравняла.

– Как считаете, это Гуцуляк удачно пробил или Куртуа немного ошибся?

– Куртуа сделал все, что должен делать вратарь. В этом эпизоде было мастерство Гуцуляка. Он действительно увидел, куда нужно пробить. Он пробил в противоход и показал свое мастерство. Я скажу, что в чемпионате Украины Гуцуляк не один такой гол забил. Он видит позицию вратаря и бьет туда, где есть свободный угол.

– Как думаете, о чем-то Анчелотти задумался после этой игры, если говорить о Лунине и Куртуе? Может, Андрей будет претендовать на место основного вратаря «галактикос»?

– Этот матч – это совсем другая история. Сборная это сборная, а чемпионат есть чемпионат. Клубный уровень – это совсем другая история. Мы не можем винить Куртуа в тех мячах, которые ему Украина забила. Я могу сказать только, что я действительно рад за Андрея. Он очень устойчив психологически. Ему где-то не хватает игровой практики в «Реале». И если Лунину дают этот шанс, он его использует на сто процентов. Мы можем вспомнить и матч на Кубок Испании против «Реала Сосьедад». Он отлично сыграл этот поединок, хотя большой игровой практики у него не было. Мы видим, что Андрей в хорошей форме. Несмотря на то, играет или не играет Лунин, если ему дают шанс, он его использует. В матче с Бельгией Лунин использовал свой шанс. Андрей очень хорошо отыграл. Он действовал надежно на выходах и хорошо играл ногами. Всё было на высоком уровне. Мы можем вспомнить, когда при счете 0:0 Андрей, можно сказать, прочитал замысел Лукаку и накрыл мяч. На очень хорошем и высоком уровне Лунин провел этот поединок. Но это сборная! А клубы и сборные – это разные вещи. Там другой тренер и так далее.

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Лига наций сборная Украины по футболу сборная беларуси по футболу Украина - Бельгия Юрий Вирт инсайд
Дмитрий Котков
Дмитрий Котков Sport.ua
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apepa
Красава Лунин доказал всем что он должен стоять в воротах Реала, а не Куртуа!
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