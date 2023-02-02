Италия02 февраля 2023, 02:50 | Обновлено 02 февраля 2023, 03:29
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Николо ДЗАНЬОЛО: «Готов выкладываться на 100 процентов в каждом матче»
Хавбек «Ромы» – о несостоявшемся переходе в «Борнмут»
02 февраля 2023, 02:50 | Обновлено 02 февраля 2023, 03:29
64
0
Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло впервые выступил с официальным заявлением после закрытия трансферного окна.
Ранее стало известно, что «Рома» хотела продать игрока в «Борнмут», однако Дзаньоло отказался переходить в английский клуб. Также сообщалось, что игрока отстранили от тренировок с командой.
«Обо всей этой ситуации говорят слишком много лишнего. Я готов помогать команде и выкладываться на 100 процентов в каждом матче», - сказал Дзаньоло.
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