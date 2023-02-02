Николо ДЗАНЬОЛО: «Готов выкладываться на 100 процентов в каждом матче»

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло впервые выступил с официальным заявлением после закрытия трансферного окна.

Ранее стало известно, что «Рома» хотела продать игрока в «Борнмут», однако Дзаньоло отказался переходить в английский клуб. Также сообщалось, что игрока отстранили от тренировок с командой.

«Обо всей этой ситуации говорят слишком много лишнего. Я готов помогать команде и выкладываться на 100 процентов в каждом матче», - сказал Дзаньоло.