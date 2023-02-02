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  4. Николо ДЗАНЬОЛО: «Готов выкладываться на 100 процентов в каждом матче»
Италия
02 февраля 2023, 02:50 | Обновлено 02 февраля 2023, 03:29
64
0

Николо ДЗАНЬОЛО: «Готов выкладываться на 100 процентов в каждом матче»

Хавбек «Ромы» – о несостоявшемся переходе в «Борнмут»

02 февраля 2023, 02:50 | Обновлено 02 февраля 2023, 03:29
64
0
Николо ДЗАНЬОЛО: «Готов выкладываться на 100 процентов в каждом матче»
Getty Images/Global Images Ukraine. Николо Дзаньоло

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло впервые выступил с официальным заявлением после закрытия трансферного окна.

Ранее стало известно, что «Рома» хотела продать игрока в «Борнмут», однако Дзаньоло отказался переходить в английский клуб. Также сообщалось, что игрока отстранили от тренировок с командой.

«Обо всей этой ситуации говорят слишком много лишнего. Я готов помогать команде и выкладываться на 100 процентов в каждом матче», - сказал Дзаньоло.

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Николо Дзаньоло Рома Рим Борнмут
Источник La Gazzetta dello Sport
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