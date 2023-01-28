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  4. Дзаньоло рассорился с руководством Ромы
Италия
28 января 2023, 09:59 |
106
0

Дзаньоло рассорился с руководством Ромы

Хавбек отказался переходить в «Брайтон»

28 января 2023, 09:59 |
106
0
Дзаньоло рассорился с руководством Ромы
Getty Images/Global Images Ukraine. Николо Дзаньоло

У полузащитника «Ромы» Николо Дзаньоло возник серьезный конфликт с руководством клуба. Об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Дело в том, что Дзаньоло отказался переходить в «Брайтон», при том, то «Рома» предложение английского клуба приняла. Сам Дзаньоло в последнее время был выведен за состав из-за желания покинуть «Рому», а затем отклонил единственное предложение, которое устраивало клуб.

Также отказ Дзаньоло заблокировал работу «Ромы» на трансферном рынке: у клуба нет денег на подписание новых игроков. Это и стало причиной ссоры хавбека с руководством клуба.

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Николо Дзаньоло Рома Рим Брайтон
Источник Джанлука Ди Марцио
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