Аутсайдер АПЛ может перехватить у Милана Дзаньоло
Предложение «Борнмута» устраивает «Рому»
«Борнмут» пытается перехватить полузащитника «Ромы» Николо Дзаньоло, который находится в шаге от перехода в «Милан». Об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.
«Борнмут» предлагает за Дзаньоло 30 миллионов евро плюс 10% от следующего трансфера игрока. «Милан» же предлагает только аренду в правом выкупа.
«Рому» предложение «Борнмута» устраивает, и, если «Милан» не улучшит твое, то предложение английского клуба будет принято. После этого сам игрок сможет выбрать,, где продолжать карьеру.
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