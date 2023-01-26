Аутсайдер АПЛ может перехватить у Милана Дзаньоло

«Борнмут» пытается перехватить полузащитника «Ромы» Николо Дзаньоло, который находится в шаге от перехода в «Милан». Об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

«Борнмут» предлагает за Дзаньоло 30 миллионов евро плюс 10% от следующего трансфера игрока. «Милан» же предлагает только аренду в правом выкупа.

«Рому» предложение «Борнмута» устраивает, и, если «Милан» не улучшит твое, то предложение английского клуба будет принято. После этого сам игрок сможет выбрать,, где продолжать карьеру.