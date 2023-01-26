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  4. Аутсайдер АПЛ может перехватить у Милана Дзаньоло
Англия
26 января 2023, 13:42 |
538
0

Аутсайдер АПЛ может перехватить у Милана Дзаньоло

Предложение «Борнмута» устраивает «Рому»

26 января 2023, 13:42 |
538
0
Аутсайдер АПЛ может перехватить у Милана Дзаньоло
Getty Images/Global Images Ukraine. Николо Дзаньоло

«Борнмут» пытается перехватить полузащитника «Ромы» Николо Дзаньоло, который находится в шаге от перехода в «Милан». Об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

«Борнмут» предлагает за Дзаньоло 30 миллионов евро плюс 10% от следующего трансфера игрока. «Милан» же предлагает только аренду в правом выкупа.

«Рому» предложение «Борнмута» устраивает, и, если «Милан» не улучшит твое, то предложение английского клуба будет принято. После этого сам игрок сможет выбрать,, где продолжать карьеру.

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Николо Дзаньоло Рома Рим Милан Борнмут Джанлука Ди Марцио трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Источник Джанлука Ди Марцио
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