Бельгийская пресса: «Наша сборная ехала на курорт, а попала в реанимацию»

20 марта сборная Бельгии потерпела поражение в матче плей-офф Лиги наций – подопечные Руди Гарсии уступили Украине со счетом 1:3. После окончания поединка бельгийская пресса раскритиковала игру своей команды:

«Наша сборная ехала на курорт, а попала в реанимацию. Больше нет той команды, которая выходила на поле и побеждала сильных соперников. Перестаньте называть Бельгию топовой сборной. Мы больше не являемся фаворитами на крупных турнирах. Мы больше не являемся фаворитами в матчах с Украиной.

За счет чего эта команда может победить? Нет ничего – мастерства, индивидуальных навыков, лидеров. Украина одержала абсолютно заслуженную победу и показала все хронические болезни бельгийской сборной. У нас в воротах стоит Куртуа, но даже с ним мы больше ничего не можем сделать. Это не случайность и не трагедия. Поражение от Украины – новая реальность, надо смириться с этим», – разгневаны в Бельгии.