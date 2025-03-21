Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бельгийская пресса: «Наша сборная ехала на курорт, а попала в реанимацию»
Лига наций
21 марта 2025, 17:17 |
2668
0

Бельгийская пресса: «Наша сборная ехала на курорт, а попала в реанимацию»

Подопечные Руди Гарсии потерпели поражение в плей-офф Лиги наций

21 марта 2025, 17:17 |
2668
0
Бельгийская пресса: «Наша сборная ехала на курорт, а попала в реанимацию»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Бельгии

20 марта сборная Бельгии потерпела поражение в матче плей-офф Лиги наций – подопечные Руди Гарсии уступили Украине со счетом 1:3. После окончания поединка бельгийская пресса раскритиковала игру своей команды:

«Наша сборная ехала на курорт, а попала в реанимацию. Больше нет той команды, которая выходила на поле и побеждала сильных соперников. Перестаньте называть Бельгию топовой сборной. Мы больше не являемся фаворитами на крупных турнирах. Мы больше не являемся фаворитами в матчах с Украиной.

За счет чего эта команда может победить? Нет ничего – мастерства, индивидуальных навыков, лидеров. Украина одержала абсолютно заслуженную победу и показала все хронические болезни бельгийской сборной. У нас в воротах стоит Куртуа, но даже с ним мы больше ничего не можем сделать. Это не случайность и не трагедия. Поражение от Украины – новая реальность, надо смириться с этим», – разгневаны в Бельгии.

По теме:
ВИДЕО. Забарный назвал главную проблему сборной Украины
«Сенсационная игра сборной». Реакция фанов на матч Хорватия – Франция
Юрий ВИРТ: «В матче с Бельгией Лунин использовал свой шанс»
Лига наций сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Украина - Бельгия
Николай Титюк Источник: Het Laatste Nieuws
Оцените материал
(52)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легендарный клуб летом хочет купить Мудрика. Дают солидные деньги
Футбол | 20 марта 2025, 18:42 24
Легендарный клуб летом хочет купить Мудрика. Дают солидные деньги
Легендарный клуб летом хочет купить Мудрика. Дают солидные деньги

Украинцем заинтересовался «МЮ»

Реал без слов отреагировал на игру Лунина против Бельгии. Куртуа вспомнили?
Футбол | 21 марта 2025, 08:04 0
Реал без слов отреагировал на игру Лунина против Бельгии. Куртуа вспомнили?
Реал без слов отреагировал на игру Лунина против Бельгии. Куртуа вспомнили?

Пресс-служба «сливочных» поздравила украинского голкипера

Верес победил Буковину в товарищеском матче с четырьмя таймами
Футбол | 21.03.2025, 17:18
Верес победил Буковину в товарищеском матче с четырьмя таймами
Верес победил Буковину в товарищеском матче с четырьмя таймами
Украина – Бельгия – 3:1. Яркий второй тайм в Мурсии. Видео голов и обзор
Футбол | 21.03.2025, 00:32
Украина – Бельгия – 3:1. Яркий второй тайм в Мурсии. Видео голов и обзор
Украина – Бельгия – 3:1. Яркий второй тайм в Мурсии. Видео голов и обзор
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Блондинчик вообще знает, что рывки нужно делать?»
Футбол | 21.03.2025, 11:42
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Блондинчик вообще знает, что рывки нужно делать?»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Блондинчик вообще знает, что рывки нужно делать?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Лунин поговорил с Куртуа после матча Украины против Бельгии
ФОТО. Лунин поговорил с Куртуа после матча Украины против Бельгии
21.03.2025, 07:47 4
Футбол
Для Украины важно. Хорватия переиграла Францию в первом матче 1/4 финала ЛН
Для Украины важно. Хорватия переиграла Францию в первом матче 1/4 финала ЛН
20.03.2025, 23:40 10
Футбол
Суперматч: Украина – Бельгия. Конкурс прогнозов от betking и Sport.ua!
Суперматч: Украина – Бельгия. Конкурс прогнозов от betking и Sport.ua!
19.03.2025, 18:20 7
Мир азарта
Месси назвал лучшего тренера, которого видел в футболе
Месси назвал лучшего тренера, которого видел в футболе
20.03.2025, 07:55 1
Футбол
Дерби с Элиной не будет. Ястремская в Майами упустила победу над Бенчич
Дерби с Элиной не будет. Ястремская в Майами упустила победу над Бенчич
20.03.2025, 02:20 23
Теннис
12 самых высокооплачиваемых тренеров современного мирового футбола
12 самых высокооплачиваемых тренеров современного мирового футбола
19.03.2025, 22:40 17
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Это была бы катастрофа. Так что я очень рад»
Владимир КЛИЧКО: «Это была бы катастрофа. Так что я очень рад»
20.03.2025, 17:10 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем