Трабзонспор доволен игрой трех украинцев, поэтому подпишет еще одного

Руководство турецкого «Трабзонспора» начало подготовку к оформлению трансфера атакующего полузащитника донецкого «Шахтера» Артема Бондаренко.

Сообщается, что руководство клуба впечатлено игрой трех футболистов – Даниила Сикана, Александра Зубкова и Арсения Батагова, поэтому и дальше планирует мониторить украинский рынок.

Главный тренер «Трабзонспора» Фатих Текке был впечатлен работой этих игроков, однако планирует усилить состав, чтобы улучшить результаты в следующем сезоне. Именно по этой причине во время следующего трансферного окна клуб отправит предложение «Шахтеру» о полноценном трансфере Бондаренко.

В текущем сезоне Артем провел 28 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал две результативные передачи. Контракт полузащитника истекает 31 декабря 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 10 млн евро.