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Турция
21 марта 2025, 17:47 | Обновлено 21 марта 2025, 18:05
812
1

Трабзонспор доволен игрой трех украинцев, поэтому подпишет еще одного

Артем Бондаренко присоединится к Сикану, Зубкову и Батагову

21 марта 2025, 17:47 | Обновлено 21 марта 2025, 18:05
812
1
Трабзонспор доволен игрой трех украинцев, поэтому подпишет еще одного
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Бондаренко

Руководство турецкого «Трабзонспора» начало подготовку к оформлению трансфера атакующего полузащитника донецкого «Шахтера» Артема Бондаренко.

Сообщается, что руководство клуба впечатлено игрой трех футболистов – Даниила Сикана, Александра Зубкова и Арсения Батагова, поэтому и дальше планирует мониторить украинский рынок.

Главный тренер «Трабзонспора» Фатих Текке был впечатлен работой этих игроков, однако планирует усилить состав, чтобы улучшить результаты в следующем сезоне. Именно по этой причине во время следующего трансферного окна клуб отправит предложение «Шахтеру» о полноценном трансфере Бондаренко.

В текущем сезоне Артем провел 28 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал две результативные передачи. Контракт полузащитника истекает 31 декабря 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 10 млн евро.

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Шахтер Донецк Трабзонспор Артем Бондаренко Даниил Сикан Александр Зубков Арсений Батагов трансферы трансферы УПЛ
Николай Титюк Источник: Günebakış Haber
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Комментарии 1
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apepa
По моим данным ахметов покидает шахтёр и перебераецца в Турцию...
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