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23 марта 2025, 00:49 |
163
0

ФОТО. Жена футболиста сборной Украины впечатлила своей красотой

Елизавета Судакова продолжает делиться фотографиями с отдыха

23 марта 2025, 00:49 |
163
0
ФОТО. Жена футболиста сборной Украины впечатлила своей красотой
Instagram. Елизавета Судакова

Жена полузащитника сборной Украины и «Шахтера» Георгия Судакова, Елизавета Судакова, продолжает впечатлять яркими образами с Бали.

Возлюбленная 22-летнего футболиста поделилась новыми фотографиями.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

На своей странице в Instagram Лиза опубликовала кадры с Бали, где за время пребывания на острове сделала много красивых снимков.

«Богиня», «Космическая девушка», «Что за невероятная девушка?», – подписчики в восторге от увиденного.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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