Другие новости23 марта 2025, 00:49 |
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ФОТО. Жена футболиста сборной Украины впечатлила своей красотой
Елизавета Судакова продолжает делиться фотографиями с отдыха
23 марта 2025, 00:49 |
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Жена полузащитника сборной Украины и «Шахтера» Георгия Судакова, Елизавета Судакова, продолжает впечатлять яркими образами с Бали.
Возлюбленная 22-летнего футболиста поделилась новыми фотографиями.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
На своей странице в Instagram Лиза опубликовала кадры с Бали, где за время пребывания на острове сделала много красивых снимков.
«Богиня», «Космическая девушка», «Что за невероятная девушка?», – подписчики в восторге от увиденного.
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