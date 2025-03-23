ФОТО. Жена футболиста сборной Украины впечатлила своей красотой

Жена полузащитника сборной Украины и «Шахтера» Георгия Судакова, Елизавета Судакова, продолжает впечатлять яркими образами с Бали.

Возлюбленная 22-летнего футболиста поделилась новыми фотографиями.

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На своей странице в Instagram Лиза опубликовала кадры с Бали, где за время пребывания на острове сделала много красивых снимков.

«Богиня», «Космическая девушка», «Что за невероятная девушка?», – подписчики в восторге от увиденного.