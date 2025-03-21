«Сенсационная игра сборной». Реакция фанов на матч Хорватия – Франция
Хорватия сделала шаг к выходу в полуфинал Лиги наций
В четверг, 20 марта, состоялся матч 1/4 финала Лиги наций Хорватия – Франция. Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу хорватской сборной.
Оба гола хорваты забили в первой половине матча. На 26-й минуте забил Анте Будимир, а Иван Перишич отличился на первой компенсированной к первому тайму минуте. К тому же на 8-й минуте Андрей Крамарич не реализовал пенальти.
Противостояние Хорватии и Франции интересно и украинским болельщикам. Ведь победитель этой дуэли попадет в группу D отбора к ЧМ-2026. В этой группе также будут играть сборные Украины, Исландии и Азербайджана.
vitaha33: Ну лучше хорваты, Модрич и Перишич не становятся младше... А играть осенью...
Александр Шевченко: Нам лучше играть с Хорватией, чем с Францией. Просто потому что шанс на то, что Хорватия потеряет очки с Исландией или Азербайджаном куда выше, чем это сделает Франция. Плюс к тому, нам лучше играть со старыми и медленными Ванями Перешичами и Модричами, чем с быстроногими Мбапе, Коло Муани или Дембеле... . Ну и плюс к тому, что Франция есть Франция, ее будут если надо тянуть, как это сделали с Италией против Украины, с Хорватией такого не будет, кто будет сильнее на поле, тот и пройдет на ЧМ на прямую.
Djani: Замечательно отправлять их домой!
Heartful & Truthful: Нереализованный пенальти не навредил им психологически. Поздравляю, Хорватию, надеюсь, вы выиграете в этот раз.
Chuppo1311: Молодцы, сенсационная игра сборной, так держать.
Abdool__: Во второй игре Франция разгромит Хорватию.
Final whistle in Split! 🎇 #Croatia gains advantage in the first leg of the #NationsLeague quarterfinals, with a magnificent performance against France - congratulations! 💪 #CROFRA#NationsLeague | #PokažiSrce | #Family | #Vatreni❤️🔥 pic.twitter.com/cwDjMrwiaR— HNS (@HNS_CFF) March 20, 2025
A frustrating night in Croatia… but it’s still all to play for! 👊— French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) March 20, 2025
We’ll need all your support on Sunday for the second leg at the Stade de France!
🇭🇷2-0🇫🇷 | #CROFRA | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/hEgOKZefNd
Miles: Единственный парень, который суетился в первой половине, был Рабьо! Сегодня все выглядели так, будто они были на обычной воскресной прогулке в парке. Если вы не хотите играть, то пусть ребята на скамейке запасных займутся этим. В нашей команде слишком много талантов, а продукт был дерьмовым.
DamienW: Поздравляем Хорватию с выходом в 1/2 финала!
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