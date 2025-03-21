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Лига наций
21 марта 2025, 17:18 | Обновлено 21 марта 2025, 18:16
981
2

«Сенсационная игра сборной». Реакция фанов на матч Хорватия – Франция

Хорватия сделала шаг к выходу в полуфинал Лиги наций

21 марта 2025, 17:18 | Обновлено 21 марта 2025, 18:16
981
2
«Сенсационная игра сборной». Реакция фанов на матч Хорватия – Франция
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 20 марта, состоялся матч 1/4 финала Лиги наций Хорватия – Франция. Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу хорватской сборной.

Оба гола хорваты забили в первой половине матча. На 26-й минуте забил Анте Будимир, а Иван Перишич отличился на первой компенсированной к первому тайму минуте. К тому же на 8-й минуте Андрей Крамарич не реализовал пенальти.

Противостояние Хорватии и Франции интересно и украинским болельщикам. Ведь победитель этой дуэли попадет в группу D отбора к ЧМ-2026. В этой группе также будут играть сборные Украины, Исландии и Азербайджана.

vitaha33: Ну лучше хорваты, Модрич и Перишич не становятся младше... А играть осенью...

Александр Шевченко: Нам лучше играть с Хорватией, чем с Францией. Просто потому что шанс на то, что Хорватия потеряет очки с Исландией или Азербайджаном куда выше, чем это сделает Франция. Плюс к тому, нам лучше играть со старыми и медленными Ванями Перешичами и Модричами, чем с быстроногими Мбапе, Коло Муани или Дембеле... . Ну и плюс к тому, что Франция есть Франция, ее будут если надо тянуть, как это сделали с Италией против Украины, с Хорватией такого не будет, кто будет сильнее на поле, тот и пройдет на ЧМ на прямую.

Djani: Замечательно отправлять их домой!

Heartful & Truthful: Нереализованный пенальти не навредил им психологически. Поздравляю, Хорватию, надеюсь, вы выиграете в этот раз.

Chuppo1311: Молодцы, сенсационная игра сборной, так держать.

Abdool__: Во второй игре Франция разгромит Хорватию.

Miles: Единственный парень, который суетился в первой половине, был Рабьо! Сегодня все выглядели так, будто они были на обычной воскресной прогулке в парке. Если вы не хотите играть, то пусть ребята на скамейке запасных займутся этим. В нашей команде слишком много талантов, а продукт был дерьмовым.

DamienW: Поздравляем Хорватию с выходом в 1/2 финала!

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Хорватия - Франция сборная Хорватии по футболу сборная Франции по футболу Лига наций Анте Будимир Иван Перишич Андрей Крамарич реакция болельщиков реакция читателей Sport.ua
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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Комментарии 2
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Slava Suhov
Вы ещё Бельгию не прошли, а уже выбираете с кем вам лучше в финале играть, с Хорватией или Францией 😁. Если в первом матче повезло, то это не значит что такое повторится в ответке. Всего 2 мяча преимущество, а в истории очень много случаев когда отыгрывались гораздо более весомые преимущества, и в 3 и в 4 мяча, и при том за один тайм даже. Не кажи гоп, пока не перескочиш!
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Gargantua81
все кажется, что золотое поколение хорватов уже все и смены им нет. Но они умудряются сохранять форму и далеко за 30. 
Модрич, Перишич, Будимир, Крамарич, Ковачич...
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