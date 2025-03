«Сенсационная игра сборной». Реакция фанов на матч Хорватия – Франция

В четверг, 20 марта, состоялся матч 1/4 финала Лиги наций Хорватия – Франция. Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу хорватской сборной.

Оба гола хорваты забили в первой половине матча. На 26-й минуте забил Анте Будимир, а Иван Перишич отличился на первой компенсированной к первому тайму минуте. К тому же на 8-й минуте Андрей Крамарич не реализовал пенальти.

Противостояние Хорватии и Франции интересно и украинским болельщикам. Ведь победитель этой дуэли попадет в группу D отбора к ЧМ-2026. В этой группе также будут играть сборные Украины, Исландии и Азербайджана.

vitaha33: Ну лучше хорваты, Модрич и Перишич не становятся младше... А играть осенью...

Александр Шевченко: Нам лучше играть с Хорватией, чем с Францией. Просто потому что шанс на то, что Хорватия потеряет очки с Исландией или Азербайджаном куда выше, чем это сделает Франция. Плюс к тому, нам лучше играть со старыми и медленными Ванями Перешичами и Модричами, чем с быстроногими Мбапе, Коло Муани или Дембеле... . Ну и плюс к тому, что Франция есть Франция, ее будут если надо тянуть, как это сделали с Италией против Украины, с Хорватией такого не будет, кто будет сильнее на поле, тот и пройдет на ЧМ на прямую.

Djani: Замечательно отправлять их домой!

Heartful & Truthful: Нереализованный пенальти не навредил им психологически. Поздравляю, Хорватию, надеюсь, вы выиграете в этот раз.

Chuppo1311: Молодцы, сенсационная игра сборной, так держать.

Abdool__: Во второй игре Франция разгромит Хорватию.

Final whistle in Split! 🎇 #Croatia gains advantage in the first leg of the #NationsLeague quarterfinals, with a magnificent performance against France - congratulations! 💪 #CROFRA #NationsLeague | #PokažiSrce | #Family | #Vatreni ❤️‍🔥 pic.twitter.com/cwDjMrwiaR

A frustrating night in Croatia… but it’s still all to play for! 👊



We’ll need all your support on Sunday for the second leg at the Stade de France!



🇭🇷2-0🇫🇷 | #CROFRA | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/hEgOKZefNd