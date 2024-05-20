Генк обыграл Антверпен и поднялся на 4-е место. Соболь вышел на 85-й минуте
Брюгге одолел Андерлехт и теперь находится очень близко к чемпионству
19 и 20 мая прошли матч предпоследнего 9-го тура топ-шестерки чемпионата Бельгии.
Генк дома минимально обыграл Антверпен (1:0) и вышел на 4-е место.
У хозяев поля на 85-й минуте на замену вышел украинский защитник Эдуард Соболь.
Днем ранее Брюгге обыграл Андерлехт (1:0) и теперь находится очень близко к чемпионству.
За тур до конца: Брюгге (49), Юнион Сен-Жилуаз (46), Андерлехт (46), Генк (37), Серкль Брюгге (36), Антверпен (29).
В последнем туре 26 мая сыграют: Брюгге – Серкль Брюгге, Сен-Жилуаз – Генк, Антверпен – Андерлехт.
Чемпионат Бельгии. За 1–6 места
Второй раунд. 9-й тур, 19–20 мая
Серкль Брюгге – Юнион Сен-Жилуаз – 1:2
Голы: Фелипе Аугусто, 32 – Нильссон, 28, Кастро-Монтес, 50
Андерлехт – Брюгге – 0:1
Голы: Одой, 29
Генк – Антверпен – 1:0
Голы: Зечири, 28
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Брюгге
|9
|7
|2
|0
|21 - 6
|49
|2
|Юнион Сент-Жилуаз
|9
|3
|2
|4
|15 - 12
|46
|3
|Андерлехт
|9
|4
|2
|3
|11 - 9
|46
|4
|Генк
|9
|4
|1
|4
|8 - 15
|37
|5
|Серкль Брюгге
|9
|3
|3
|3
|13 - 13
|36
|6
|Антверпен
|9
|1
|0
|8
|4 - 17
|29
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