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Чемпионат Бельгии
Серкль Брюгге
19.05.2024 14:30 – FT 1 : 2
Юнион Сент-Жилуаз
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Бельгия
20 мая 2024, 21:43 | Обновлено 20 мая 2024, 21:47
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Генк обыграл Антверпен и поднялся на 4-е место. Соболь вышел на 85-й минуте

Брюгге одолел Андерлехт и теперь находится очень близко к чемпионству

20 мая 2024, 21:43 | Обновлено 20 мая 2024, 21:47
166
0
Генк обыграл Антверпен и поднялся на 4-е место. Соболь вышел на 85-й минуте
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуард Соболь

19 и 20 мая прошли матч предпоследнего 9-го тура топ-шестерки чемпионата Бельгии.

Генк дома минимально обыграл Антверпен (1:0) и вышел на 4-е место.

У хозяев поля на 85-й минуте на замену вышел украинский защитник Эдуард Соболь.

Днем ранее Брюгге обыграл Андерлехт (1:0) и теперь находится очень близко к чемпионству.

За тур до конца: Брюгге (49), Юнион Сен-Жилуаз (46), Андерлехт (46), Генк (37), Серкль Брюгге (36), Антверпен (29).

В последнем туре 26 мая сыграют: Брюгге – Серкль Брюгге, Сен-Жилуаз – Генк, Антверпен – Андерлехт.

Чемпионат Бельгии. За 1–6 места

Второй раунд. 9-й тур, 19–20 мая

Серкль Брюгге – Юнион Сен-Жилуаз – 1:2

Голы: Фелипе Аугусто, 32 – Нильссон, 28, Кастро-Монтес, 50

Андерлехт – Брюгге – 0:1

Голы: Одой, 29

Генк – Антверпен – 1:0

Голы: Зечири, 28

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Брюгге 9 7 2 0 21 - 6 49
2 Юнион Сент-Жилуаз 9 3 2 4 15 - 12 46
3 Андерлехт 9 4 2 3 11 - 9 46
4 Генк 9 4 1 4 8 - 15 37
5 Серкль Брюгге 9 3 3 3 13 - 13 36
6 Антверпен 9 1 0 8 4 - 17 29
Полная таблица

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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