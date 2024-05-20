Генк обыграл Антверпен и поднялся на 4-е место. Соболь вышел на 85-й минуте

19 и 20 мая прошли матч предпоследнего 9-го тура топ-шестерки чемпионата Бельгии.

Генк дома минимально обыграл Антверпен (1:0) и вышел на 4-е место.

У хозяев поля на 85-й минуте на замену вышел украинский защитник Эдуард Соболь.

Днем ранее Брюгге обыграл Андерлехт (1:0) и теперь находится очень близко к чемпионству.

За тур до конца: Брюгге (49), Юнион Сен-Жилуаз (46), Андерлехт (46), Генк (37), Серкль Брюгге (36), Антверпен (29).

В последнем туре 26 мая сыграют: Брюгге – Серкль Брюгге, Сен-Жилуаз – Генк, Антверпен – Андерлехт.

Чемпионат Бельгии. За 1–6 места

Второй раунд. 9-й тур, 19–20 мая

Серкль Брюгге – Юнион Сен-Жилуаз – 1:2

Голы: Фелипе Аугусто, 32 – Нильссон, 28, Кастро-Монтес, 50

Андерлехт – Брюгге – 0:1

Голы: Одой, 29

Генк – Антверпен – 1:0

Голы: Зечири, 28

Турнирная таблица