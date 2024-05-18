Вестерло проиграл дома Мехелену. Сидорчук отыграл полный матч
Гости одержали победу со счетом 2:0
Вечером 18 мая прошел матч чемпионата Бельгии по футболу, в котором сыграли «Вестерло» и «Мехелен».
Хозяева проиграли этот матч со счётом 0:2.
В стартовом составе «Вестерло» вышел украинский полузащитник Сергей Сидорчук, отыгравший весь матч и получивший от статистического портала WhoScored за этот поединок оценку 6.4.
Чемпионат Бельгии. За 7–12 места
Второй раунд. 8-й тур, 18 мая
Вестерло – Мехелен – 0:2
Голы: Бафдили, 25, Белгхали, 89.
Турнирная таблица
⏱️ 90´ FULL TIME!— KVC Westerlo (@KVCWesterlo) May 18, 2024
Ondanks een goede wedstrijd verliezen we de laatste thuiswedstrijd van het seizoen. #WESKVM 0️⃣-2️⃣ pic.twitter.com/CloKjrwBqV
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