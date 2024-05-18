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  4. Вестерло проиграл дома Мехелену. Сидорчук отыграл полный матч
Бельгия
18 мая 2024, 23:20 |
70
0

Вестерло проиграл дома Мехелену. Сидорчук отыграл полный матч

Гости одержали победу со счетом 2:0

18 мая 2024, 23:20 |
70
0
Вестерло проиграл дома Мехелену. Сидорчук отыграл полный матч
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Сидорчук

Вечером 18 мая прошел матч чемпионата Бельгии по футболу, в котором сыграли «Вестерло» и «Мехелен».

Хозяева проиграли этот матч со счётом 0:2.

В стартовом составе «Вестерло» вышел украинский полузащитник Сергей Сидорчук, отыгравший весь матч и получивший от статистического портала WhoScored за этот поединок оценку 6.4.

Чемпионат Бельгии. За 7–12 места

Второй раунд. 8-й тур, 18 мая

Вестерло – Мехелен – 0:2

Голы: Бафдили, 25, Белгхали, 89.

Турнирная таблица

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Мехелен WhoScored оценки Сергей Сидорчук Вестерло чемпионат Бельгии по футболу
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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