Вчера «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии сезона 2023/2024. В составе команды Пепа Гвардиолы титул завоевал в том числе резервный голкипер Скотт Карсон.

Это позволило 38-летнему ветерану улучшить свою феноменальную статистику. Он выступает за «Манчестер Сити» с 2021 года, за это время он провел на поле в официальных матчах всего 107 минут и завоевал 6 трофеев. Таким образом, в среднем Карсон выигрывает один трофей каждые 18 минут на поле.

Отметим, что Карсон является 2-кратным победителем Лиги чемпионов. Он выигрывал этот трофей не только в прошлом сезоне с «Манчестер Сити», но и с «Ливерпулем» в 2005 году – также в роли запасного вратаря.