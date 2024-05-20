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  4. Вратарь Манчестер Сити выигрывает трофей каждые 18 минут на поле
Англия
20 мая 2024, 21:16 |
221
0

Вратарь Манчестер Сити выигрывает трофей каждые 18 минут на поле

Феноменальная статистика Скотта Карсона

20 мая 2024, 21:16 |
221
0
Вратарь Манчестер Сити выигрывает трофей каждые 18 минут на поле
Getty Images/Global Images Ukraine. Скотт Карсон

Вчера «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии сезона 2023/2024. В составе команды Пепа Гвардиолы титул завоевал в том числе резервный голкипер Скотт Карсон.

Это позволило 38-летнему ветерану улучшить свою феноменальную статистику. Он выступает за «Манчестер Сити» с 2021 года, за это время он провел на поле в официальных матчах всего 107 минут и завоевал 6 трофеев. Таким образом, в среднем Карсон выигрывает один трофей каждые 18 минут на поле.

Отметим, что Карсон является 2-кратным победителем Лиги чемпионов. Он выигрывал этот трофей не только в прошлом сезоне с «Манчестер Сити», но и с «Ливерпулем» в 2005 году – также в роли запасного вратаря.

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Манчестер Сити Скотт Карсон статистика
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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