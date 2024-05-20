ВИДЕО. 15 лет назад Шахтер выиграл Кубка УЕФА, одолев Вердер в Стамбуле
Легендарный момент в истории донецкого клуба
Ровно 15 лет назад, 20 мая 2009 года «Шахтер» в финале последнего в истории розыгрыша Кубка УЕФА в Стамбуле в овертайме обыграл бременский «Вердер» – 2:1.
Голами отличились бразильские легионеры команды – Луис Адриано и Жадсон. Главным тренером команды был румынский специалист Мирча Луческу, а капитаном – Дарио Срна. Тот евротрофей пока что остается единственным в истории «Шахтера» и независимой Украины.
Кубок УЕФА. Финал
Стамбул. «Шюкру Сарачоглу».
«Шахтер» – «Вердер» – 2:1
Голы: Адриано (25), Жадсон (97) – Налдо (35).
«Шахтер»: Пятов, Кучер, Фернандиньо, Жадсон (Дуляй, 112), Илсиньо (Гай, 100), Адриано (Гладкий, 89), Левандовски, Виллиан, Рац, Чигринский, Срна.
«Вердер»: Визе, Бениш, Налдо, Бауманн, Фриц (Пасанен, 95), Розенберг,(Хант, 77), Озил, Предль, Фрингс, Пицарро, Нимейер (Циолис, 103).
Судья: Луис Медина Канталехо (Испания).
Предупреждение: Срна (57), Левандовски (77) – Фрингс (45), Фриц (81), Циолис (115), Бениш (122).
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