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Лига Европы
20 мая 2024, 10:52 | Обновлено 20 мая 2024, 10:53
324
1

ВИДЕО. 15 лет назад Шахтер выиграл Кубка УЕФА, одолев Вердер в Стамбуле

Легендарный момент в истории донецкого клуба

20 мая 2024, 10:52 | Обновлено 20 мая 2024, 10:53
324
1
ВИДЕО. 15 лет назад Шахтер выиграл Кубка УЕФА, одолев Вердер в Стамбуле
Getty Images/Global Images Ukraine

Ровно 15 лет назад, 20 мая 2009 года «Шахтер» в финале последнего в истории розыгрыша Кубка УЕФА в Стамбуле в овертайме обыграл бременский «Вердер» – 2:1.

Голами отличились бразильские легионеры команды – Луис Адриано и Жадсон. Главным тренером команды был румынский специалист Мирча Луческу, а капитаном – Дарио Срна. Тот евротрофей пока что остается единственным в истории «Шахтера» и независимой Украины.

Кубок УЕФА. Финал
Стамбул. «Шюкру Сарачоглу».

«Шахтер» – «Вердер» – 2:1
Голы: Адриано (25), Жадсон (97) – Налдо (35).

«Шахтер»: Пятов, Кучер, Фернандиньо, Жадсон (Дуляй, 112), Илсиньо (Гай, 100), Адриано (Гладкий, 89), Левандовски, Виллиан, Рац, Чигринский, Срна.
«Вердер»: Визе, Бениш, Налдо, Бауманн, Фриц (Пасанен, 95), Розенберг,(Хант, 77), Озил, Предль, Фрингс, Пицарро, Нимейер (Циолис, 103).
Судья: Луис Медина Канталехо (Испания).
Предупреждение: Срна (57), Левандовски (77) – Фрингс (45), Фриц (81), Циолис (115), Бениш (122).

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Дарио Срна Вердер Кубок УЕФА Жадсон Луис Адриано видео Шахтер Донецк в этот день
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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serhiy
Гай на три секунди з прапором,а потім забрали і ні одного синьо-жовтого прапора на нагородженні.
І ці гниди вважають що вони були українським клубом . Помийка бамбаська !
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